Kdo je skuhal najboljši županov golaž?

16.10.2017 | 14:00

Brežice - Za uvod v Podjetniško - obrtni in kmetijski sejem, ki je potekal v soboto, so turistična društva iz krajev brežiške občine tekmovala v kuhanju najboljšega županovega golaža.

Ocenjevalna komisija je imela letos zelo zahtevno nalogo, so bili soglasni njeni člani – Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, Franc Krošelj, kuhar, in Branka Matjašič Moldovan, pravnica na Občini Brežice. Izmed 14 vzorcev golažev je bilo kar težko izbrati najboljšega. Po strogem ocenjevanju okusa, barve, vonja in strukture golaža, ter točkah, ki so jih društva prejela kot oceno za urejenost ekipe in kuhalnega prostora, je seštevek točk določil zmagovalca letošnjega Županovega golaža – Turistično društvo Krška vas.

Pri kuhanju golaža so sicer sodelovali Brodarsko društvo Mostec, TD Artiče, TD Dobova, TD Globoko, TD Kapele, TD Krška vas, TD Pišece, TD Pod Gorjanci Dvorce, TD Sromlje, TD Velike Malence, TD Zakot-Bukošek-Trnje in TŠKD Črešnjice, Fakulteta za turizem in županova ekipa.

Turistična društva in ostali sodelujoči so poskrbeli za jesensko okrasitve stojnic in degustacijo domačih dobrot, od domačih kruhov, peciva do suhomesnih izdelkov in vinske kapljice. Da je v brežiški občini doma odlična domača kulinarika, pa so dokazali številni zadovoljni obiskovalci stojnic.

S. G.

