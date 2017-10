Kdaj bo dokončan Videk, še ne vedo

Gregor Macedoni se je glede Vidka danes zahvalil vodstvu vrtca Pedenjped in starše pozval k potrpežljivosti. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je na današnji novinarski konferenci na rotovžu med drugim povedal, da ne morejo z gotovostjo napovedati, kdaj naj bi bila končana gradnja novega vrtca za OŠ Bršljin. Kot je znano, bi moral Videk otroke sprejeti že septembra, a so izvajalcu, tj. podjetju Markomark Nival priznali zamik zaradi postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju je gradnja vseeno zastajala in na zadnje so na občini napovedali, da naj bi otroci, ki sedaj gostujejo v prostorih Plesnega studia Novo mesto, vrtec dobili ta mesec, a se tudi to ni uresničilo.

»Uveljavljamo vsa pravna sredstva, ki jih imamo na voljo. Hkrati pa skušamo z neformalnimi pritiski zagotoviti čim prejšen zaključek del. Glavnina zamud v tem trenutku prihaja zaradi same izvedbe. Izvajalec ima svojega podizvajalca, ki mu je predal glavnino izvedbe del. Pri njem pa prihaja do težav s cenami, ki jih je ponudil in jih verjetno danes težko uveljavlja na trgu, ko vemo, da je v zadnjem letu prišlo do dviga cen tako materiala kot izvedbenih storitev.« Kot je znano, je občina za to naložbo namenila milijon evrov, montažni vrtec, ki so ga začeli graditi maja letos, pa naj bi po prvih napovedih zgradili v štirih mesecih. Sprejel bo okoli 130 otrok, v njem bodo med drugim štiri igralnice za prvo starostno obdobje in dve igralnici za drugo starostno obdobje, ob tem pa urejajo še zunanjost in parkirišča.

Tudi župan je danes na kratko predstavil potek prenove Glavnega trga, kjer so arheologi za krajši čas ustavili gradbena dela tudi v spodnjem delu trga, a naj bi se kmalu preselili višje. »V tem tednu bomo postavili zapore parkirišč na Rozmanovi ulici do Foto Asje, v nadaljevanju Rozmanove pa vse do Knjižnice Mirana Jarca vzpostavili bočna parkirišča, saj bo tu potekal tudi tovorni promet oz. dovoz in odvoz materiala z gradbišča,« je povedal Macedoni. V kratkem naj bi arheologi in gradbinci zakopali tudi na Pugljevi ulici, župan pa je danes ponovil nekaj sprejetih ugodnosti za stanovalce v mestnem jedru, o katerih smo že poročali. Danes je še dodal, da bodo v četrtek občinskemu svetu podali predlog za sprejetje odloka (po skrajšanem postopku), ki je potreben za objavo občinskega razpisa za subvencije najemnin za nove dejavnosti.

Med drugim je omenil še nekaj večjih projektov, ki se že ali se bodo v kratkem začeli izvajati po različnih krajevnih skupnostih, kako potekata projekta pokritja velodroma in sistema za izposojo koles itd. O tem bomo podrobneje poročali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

