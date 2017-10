Trebanjski Lions klub šolam predal opremo za učenje oživljanja

16.10.2017 | 17:00

Lions klub Trebnje je danes osnovnim šolam predal opremo za učenje oživljanja. Ob učencih levo ravnatelj trebanjske osnovne šole Rado Kostrevc, desno pa predsednica trebanjskega Lions kluba Tatjana Fink in zdravnik Zdenko Šalda, eden najbolj aktivnih v projektu Milijon srčnih točk.

Trebnje - Ob današnjem evropskem dnevu oživljanja, ki letos poteka pod geslom Vsako lahko reši življenje, je Lions klub Trebnje danes trebanjski osnovni šoli v skrb predal opremo za učenje oživljanja, ki jo bodo uporabljale tudi sosednje šole v Velikem Gabru, na Mirni, v Šentrupertu in Mokronogu. Osnovna šola Trebnje bo tako prva osnovna šola v Sloveniji, ki bo učenje oživljanja že letos uvedla v redni šolski program.

Kot je v knjižnici trebanjske osnovne šole, kjer je potekala predaja donacije, dejal zdravnik Zdenko Šalda, eden najbolj aktivnih v projektu Milijon srčnih točk, želijo v Sloveniji udejaniti priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da bi se otroci vsako leto od 12. leta starosti učili oživljanja. Pobuda je stara dve leti. V preteklem šolskem letu so se oživljanja učili v 8. razredih osnovnih šol in 1. letnikov srednjih šol preko zdravstveno-vzgojnih programov, ki jih izvajajo zdravstveni domovi. Po njegovem bi tudi v 7. in 9. razredu osnovne šole radi spodbudili vzpostavitev učenja oživljanja v rednem šolskem programu – teoretični del v okviru biologije, praktični v okviru športne vzgoje.

V Osnovni šoli Trebnje so storili še korak naprej s pilotnim projektom, s katerim so dokazali, da je mogoče učenje oživljanja umestiti v obstoječe šolske programe. »Zavezujem se, da bomo uporabljali ta učila, ki jih danes prevzemamo,« je dejal ravnatelj trebanjske osnovne šole Rado Kostrevc.

V Lions klubu Trebnje se v letošnjem letu še posebej tesno povezujejo s številnimi organizacijami na področju občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, in sicer z dejavnostmi, ki so povezane z njihovimi ključnimi področji delovanja. »To pa so pomoč socialno ogroženim, aktivnosti povezane z izboljšanjem življenja ljudi s sladkorno boleznijo, mentorstvo in razvoj talentov ter vse aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje življenja prebivalcev v lokalnem okolju in širše. Lions klub Trebnje je med prvimi podprl aktivnosti, povezane z akcijo Milijon srčnih točk v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi in nakupi smo omogočili prebivalcem vseh štirih občin hiter dostop do AED naprav,« pravi predsednica Lions kluba Trebnje Tatjana Fink.

Šentrupertski župan Rupert Gole je v imenu preostalih županov dejal, da je pomembno, da se že otroci že v osnovni šoli naučijo ravnati z napravami, ki rešujejo življenja in pred tem nimajo strahu.

V Sloveniji na leto beležimo okoli 1.500 srčnih zastojev. Kot je dejala direktorica zdravstvenega doma Trebnje Vera Rozman, je pomembno, da se takrat hitro ukrepa. »Ob srčnem zastoju se z vsako minuto možnost preživetja zmanjša za 10 odstotkov,« je dejala Rozmanova in dodala, da zato potrebujemo pomoč laikov, mimoidočih, sosedov in drugih, kajti reševalne ekipe potrebujejo svoj čas. Odkar imajo na področju upravne enote Trebnje na javnih mestih nameščene defibrilatorje so jih laiki uporabili trikrat, je še dodala.

Besedilo in fotografije: R. N.

