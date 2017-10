Z avtom se je prevrnil, gasilci poskrbeli zanj

16.10.2017 | 18:55

Popoldne, 12 minut čez 15. uro, je na cesti Črmošnjice—Črnomelj, pri Gabru v občini Semič, voznik zapeljal s ceste na brežino in se z avtom prevrnil. Gasilci PGD Črnomelj so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, do prihoda policistov usmerjali promet, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine. Kot so še sporočili iz Regijskega centra za obveščanje, se voznik v nesreči ni huje poškodoval, odrgnjeno roko so mu oskrbeli gasilci.

Danes ob 9.15 pa sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije v gozdu Poganške hoste v Novem mestu odstranila in varno uskladiščila topovsko granato, kalibra 75 mm, nemške izdelave iz obdobja druge svetovne vojne.