Z avtom na streho

17.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 15.41 uri sta na glavni cesti Ljubljana–Ribnica, pri odcepu za Dvorsko vas, občina Velike Lašče, trčili osebni vozili. Eno se je pri tem prevrnilo na streho. Aktivirani so bili gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih in sanirali razlite tekočine. Oskrbeli so poškodovane osebe do prihoda reševalcev, ti pa so eno osebo odpeljali v UKC Ljubljana. Na kraju so bili tudi policisti.

Včeraj trk tudi na AC

Ob 6.35 sta na višnjegorskem klancu proti Grosupljem, občina Ivančna Gorica, trčila osebno in tovorno vozilo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje, ki so kraj zavarovali in odklopili akumulatorja. Eno poškodovano osebo so prevzeli reševalci RPL in jo prepeljali v bolnišnico.

Gorele gume

Ob 22.49 je v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorelo na odlagališču odpadnih gum. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Motena oskrba z vodo ...

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Križe, da bo danes motena oskrba s pitno vodo predvidoma med 8. in 14. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na sistemu.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA, TP GOR. POLJE, TP LOŠKA VAS, TP GABRJE PRI SOTESKI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA NA IZVODU PROTI GLOBOŠKI GORI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 11.00 in 12.00 uro prekinjena dobava električne energije na območjuTP Jelševec izvod Strmca.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Rožno med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Krmelj šola izvod Jerič – J.R. med 8:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Vrhovska vas izvod Šutna, Strojin med 08:00 in 10:00 uro, na območju TP Rigonce in Loče med 8:00 in 14:00 uro ter na območju TP Pavlova vas izvod Petrišič med 8:00 in 11:00 uro.

