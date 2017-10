Letos manj denarja za vrtec, več pa za ceste in komunalno infrastrukturo

17.10.2017 | 08:25

Šentjernej - Šentjernejski občinski svetniki so na zadnji občinski seji sprejeli tretji letošnji rebalans občinskega proračuna, ki prinaša znatne spremembe predvsem na odhodkovni strani. Predlog je podprlo sedem svetnikov, štirje so bili proti, eden se je vzdržal.

Z rebalansom so se prihodki, ki po novem znašajo nekaj več kot 7,5 milijona evrov, znižali za slabih 30 tisoč evrov. »Glavni razlog je sprememba višine dohodkov z ministrstva za finance zaradi povečanja višine povprečnine, kar vpliva na prihodke z državnega proračuna, manjše spremembe so tudi pri transfernih prihodkih. Odhodki so nižji skoraj za slabih 2,2 milijona evrov in so zdaj načrtovani v višini 7,8 milijona evrov.

Andreja Topolovšek, na občini zadolžena za finance

Kot pojasnjuje finančnica na občini Andreja Topolovšek, je rebalansu botrovala zlasti izgradnja težko pričakovanega vrtca v Šentjerneju. Ta se je pričela pozneje, kot je bilo načrtovano, in po terminskem planu je letos načrtovanih okrog petsto tisoč evrov za vrtec, preostala sredstva se prestavljajo v 2018. Zato je v proračunu zmanjšanje odhodkov za 2 milijona evrov. Manj, kot je bilo načrtovano, bodo letos namenili tudi projektu hidravličnih izboljšav (skoraj 209 tisoč evrov), saj se je rok izvedbe podaljšal.

Jutri bodo šentjernejski občinski svetniki na izredni seji zasedali zaradi izvolitve dveh elektorjev v volilno telo za volitev članov Državnega sveta RS in določitev kandidata za člana DS RS, druga točka dnevnega reda pa bo načrtovana selitev Občine Šentjernej v nove prostore na Trg gorjanskega bataljona 5, to je v Majzljevo gostilno.

Z rebalansom so na nekaterih postavkah sredstva tudi povečali: 15 tisoč evrov več za projektno dokumentacijo za ureditev cestne in komunalne infrastrukture v Dolenjki Stari vasi, ter 18 tisoč evrov za ureditev projektne dokumentacije za infrastrukturo v naselju Drama - tu so načrtovani hodnik za pešce, avtobusno postajališče….. Več denarja občina namenja tudi za vzdrževanje in sanacijo ter asfaltiranje lokalnih cest po celotnem območju občine, saj so ceste marsikje poškodovane.

Gašper Bregar, prokurist JP EDŠ.

O EDŠ, VRTCU IN VARNOSTNEM SOSVETU

Svetniki so sprejeli tudi Odlok o ustanovitvi JP Ekološka družba Šentjernej ter statut podjetja, ki je podlaga za sprejem pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest - to je bila tudi zahteva inšpekcijske odločbe. Z letnim poročilom jih je seznanil prokurist Gašper Bregar.

Sprejeli so tudi Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica - kot je povedala Darja Bambič iz občinske uprave, je potrebno uskladiti odlok zaradi ukinitve enote Čira čara v Gorenjem Vrhpolju (odpoved najemne pogodbe).

Robert Zupančič, novi komandir PP Šentjernej.

Svetniki so se seznanili tudi z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020 ter sprejeli sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Šentjernej. Pomen tega organa za varnost Šentjernejčanov je predstavil novi komandir Policijske postaje Šentjernej Robert Zupančič.

Besedilo in foto: L. Markelj

