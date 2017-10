Kovačič in Majdičeva prvaka v srednjem triatlonu

17.10.2017 | 09:30

Krško, Ribnica - V Poreču je bila v nedeljo tekma v srednjem triatlonu, ki je med drugim štela tudi za državno prvenstvo Slovenije. Državni prvak v moški konkurenci je s časom 3:57:02 postal Jaroslav Kovačič (Posavje), s časom 3:59:13 pa je bil drugi Jure Majdič (Inles Riko Ribnica). Med dekleti je državni naslov odšel v Ribnico - s časom 4:43:57 ga je osvojila Simona Dolinar Majdič (Inles Riko Ribnica).

Jaroslav Kovačič je po zmagi povedal: »Nastopa v Poreču nisem načrtoval, saj sem se po prihodu s Tajvana odločil, da zaključim sezono. Premislek v zadnjem tednu je bil v korist nastopa, in telo se je moralo še zadnjič letos spopasti z naporom srednjega triatlona (1,9 - 90 - 21,1). Moderno ležerno sem zaplaval v morju in takoj izgubil priključek z vodečimi. Večino časa sem plaval na 4. mestu, na koncu pa sem razliko le nekoliko zmanjšal in iz vode priplaval kot tretji. Na kolesu sem takoj zavrtel svoje vate, ujel Majdiča in se postavil na prvo mesto. Noge so bile neodzivne in nekako sem vozil v coni udobja. Potrebna je bila zbranost zaradi megle in mokrega cestišča. Če običajno 90 km razdaljo prevozim s povprečnimi vati okoli 315, sem tokrat obrnil zgolj 270. Tekma je bila napeta do druge polovice tekaškega dela, kjer sem dokončno strl odpor Jureta. Vesel sem, da je sezona pri koncu, a misli so že usmerjene proti naslednji.«

Simona Dolinar Majdič: »S samo tekmo sem zelo zadovoljna. Samo plavanje je bilo vrhunsko, nisem niti pričakovala, da bodo vse triatlonke ostale za mano. Še posebej ne Sonja Škevin, ki me je na mojem prvem srednjem triatlonu v Zadru konkretno prehitela.Kolesarska proga je bila zame, ki vozim cestno kolo šele eno leto, zelo zahtevna: mokra, mastna, blatna ter preozka cesta, s prevelikimi ležečimi policaji, s spusti in nekaj zoprnimi ovinki, med vožnjo me je v stegno pičil sršen,... da ne govorim o groznem občutku, ko sem ob cesti videla reševalno vozilo in zraven Mojco Hafner (želim ji čim hitrejše okrevanje!). Porajati se mi je začela tisoč in ena misel, ali je z njo vse v redu, ali je kaj hujšega. Vedno sem na cesti zelo previdna, takrat pa sem še dodatno upočasnila, a vseeno z dobrim časom prišla na menjavo. Za tek sem pričakovala, da bo težje, saj je bila sama vožnja na kolesu naporna, a s pomočjo navijačev ob progi je vse lažje. Ko sem prehitela tretjo tekmovalko, sem bila še dodatno pozitivno presenečena nad spodbujanjem prostovoljca, ki je vozil na kolesu pred mano (z oznako 3rd women). Dala sem vse od sebe, a se hkrati zavedam, da imam še rezerve. Naslov državne prvakinje v tem lepem športu in v tej težki disciplini si štejem v čast. Zame je tudi velika spodbuda za nadaljnje delo. Pohvalila bi organizatorje in številne prostovoljce za super pripravljeno tekmo. Hvala Triatlonskemu klubu Inles Riko Ribnica za omogočeno krasno tekmovalno sezono, super ekipo s pozitivno naravnano, športno mentaliteto, in vsem, ki so verjeli vame.«

I. V.

Galerija