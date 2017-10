Za gozdove skrbijo vestno in odgovorno

17.10.2017 | 09:00

Kočevje - Ob zaključku evropskega tedna gozdov je Zavod za gozdove Slovenije že devetnajstič podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov v Sloveniji. Med 14 nagrajenci je letos tudi Občina Kočevje s koncesionarjem Kočevski les, d.o.o.

Na prireditvi Najbolj skrben lastnik gozda 2017, ki je potekala v petek na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je letošnje nagrajence nagovoril Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije. Nagrado za najbolj skrbnega lastnika gozda na območni enoti Kočevje pa je v imenu Občine Kočevje prevzel podžupan Roman Hrovat.

Občina Kočevje je za odgovorno upravljanje svojih gozdov ustanovila javno podjetje in podelila koncesijo družbi Kočevski les, za obdobje 10 let. Občina ima namreč v lasti več kot 3.400 ha gozdov, kjer je možno letno posekati okoli 15.000m3 lesa, kar koncesionar preko izvajalskih podjetij tudi zgledno izvaja. Kot so zapisali na GZS, OE Kočevje v obrazložitvi priznanja, je Občina Kočevje s hitro in kvalitetno izvedbo uspešna tudi pri sanaciji podlubnikov. Izvajajo se tudi vsa načrtovana gojitvena dela in dela za funkcije gozdov. Vsa dela so izvedena skladno s strokovnimi načeli in predpisi – v smislu dobrega gospodarja, tako da je občina Kočevje lahko zgled drugim večjim lastnikom gozdov. Za najbolj skrbnega lastnika je bila občina Kočevje oz. koncesionar Kočevski les izbran zaradi sistemskega in odgovornega pristopa k gospodarjenju z gozdovi.

Kot so sporočili iz občine Kočevje, je Kočevski les v prvi polovici leta 2016 vzpostavil delovanje sušenja žaganega lesa s sušilnicami za les in s pripadajočimi ustreznimi površinami za skladiščenje ter manipulacijo. Že leta 2015 so vzpostavili in spodbujali delovanje gozdno lesne predelovalne verige, v katero bodo med drugim vključeni lastniki gozdov, podjetniki in podjetja, ki se ukvarjajo s gozdarsko in lesno predelovalno dejavnostjo ter ostalimi podpornimi dejavnostmi. Skupaj s partnerji v gozdno lesni verigi zagotavljajo ustrezne količine energenta (z manjvredno lesno biomaso in lesnimi ostanki) za izvajanje javne toplotne oskrbe na Kočevskem. Kočevski les je med drugim pridobili tudi okoljska certifikata kakovosti PEFC in FSC, ki zagotavljata sledljivost lesa in predstavljata okoljsko odgovorno gozdarstvo. Družba uspešno sodeluje tudi pri razvojnih projektih na področju razvoja tehnologij, med drugim tudi pri predlog pilotnega projekta IT platforme gozdno-lesne verige »Internet lesa«.

S. G.