Podjetniško - obrtni in kmetijski sejem je eno od obiskovalk osrečil na poseben način

17.10.2017 | 12:50

Foto: Andreja Novoselič

Brežice - V Športni dvorani Brežice je minuli konec tedna potekal Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, v okviru katerega se je na skoraj tisoč kvadratnih metrih razstavnih prostorov predstavilo 105 obrtnikov in organizacij.

Obiskovalci so si lahko ogledali in poskusili izdelke številnih turističnih društev, obrtnikov ter se seznanili s ponudbami različnih organizacij. Za zabavo je bilo poskrbljeno s prvo sobo pobega v Brežicah, s spremljevalnim programom, ki so ga ustvarili številni nastopajoči, in z degustacijo vin. Poskrbljeno je bilo tudi za otroke, ki so se lahko igrali v posebni igralnici, poskrbljeno je bilo za razne animacije. Pred dvorano so obiskovalci lahko poskusili županov golaž, ki ga je pripravljal brežiški župan Ivan Molan.

Sejem je potekal v okviru Brežiškega oktobra, vrhunec prireditev pa bo na občinski praznik 28. oktobra.

Brežiška komunala na sejmu z akcijo ozaveščanja

Foto: Komunala Brežice

»Za čisto okolje se vozim na jedilno olje,« se glasi projekt, s katerim je Javno podjetje Komunala Brežice ozaveščala obiskovalce sejma, in sicer o pomenu pravilnega odlaganja odpadnega olja.

»V Komunali Brežice ves čas stremimo k okoljskemu ozaveščanju otrok in odraslih. S tokratnim projektom, v okviru katerega smo za naše občane in občanke pripravili tudi poseben letak, želimo še posebej poudariti pomen pravilnega ločevanja nevarnih odpadkov, med katere uvrščamo tudi odpadno jedilno olje,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor brežiške komunale, ki velja za eno izmed najbolj inovativnih komunalnih podjetij pri nas.

Skupaj s sodelavci so v soboto kar v okviru sejma izvedli tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Obiskovalci so lahko s seboj med drugim prinesli odslužene akumulatorje, različne vrste baterije, ostanke in embalaže škropiv ter strupov. Na osrednji ploščadi pred dvorano, kjer se je odvijal sejem, so na ogled postavili tudi okolju prijazno vozilo Muvo, s katerim zaposleni na Komunali Brežice skrbijo za urejenost zelenic ter javnih površin v mestu Brežice in naselju Trnje. Na vhodu v sejemski prostor pa so si lahko obiskovalci natočili tudi odlično brežiško vodo iz pipe mini vodovodnega stolpa.

Nagradna igra Dolenjskega lista

Na sejmu je bila prisotna tudi ekipa Dolenjskega lista. Za obiskovalce smo pripravili nagradno igro, vsi, ki so izpolnili listke in jih vrgli v stekleno škatlo, pa so prišli v žreb za celoletno naročnino na naš časopis. Žreb smo izvedli včeraj (16.10.), nagrado pa prejme Milena Jesenko iz Brežic. Posnetek žreba je objavljen na naši FB strani.

A. N., S. G.

Galerija