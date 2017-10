Pomembne pridobitve, ki rešujejo življenja

17.10.2017 | 10:40

Foto: občina Krško

Podžupanja Ana Somrak je predsednikom štirih krajevnih skupnosti predala avtomatske defibrilatorje. (Foto: občina Krško)

Zdole, Krško - Ob včerajšnjem Evropskem dnevu oživljanja, ki letos poteka pod geslom »Vsakdo lahko reši življenje«, je podžupanja občine Krško Ana Somrak včeraj na Zdolah predsednikom štirih krajevnih skupnosti predala avtomatske defibrilatorje, ki bodo na Zdolah, Velikem Trnu, Rožnem in v Podbočju javno dostopni 24 ur na dan, še enega je prispevala družba Kostak. Tako bo na območju občine Krško po zbranih podatkih skupno na voljo 12 avtomatskih defibrilatorjev, ki bodo dostopni 24 ur na dan.

Reševalca Zdravstvenega doma Krško Andreja Kerin in Simon Krnc sta predstavila način uporabe defibrilatorja, preizkusili pa so se tudi nekateri udeleženci. (Foto: občina Krško)

Pri srčnem zastoju je ključna takojšnja pomoč, zato je izredno pomembno, da v primeru, ko moramo pomagati posamezniku s srčnim zastojem, poznamo temeljne postopke oživljanja in vemo, kje je najbližji defibrilator, s katerim mu lahko rešimo življenje. Defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca ter ga s pomočjo električnega sunka ponovno pognati.

Če defibrilator ob temeljnih postopkih oživljanja uporabimo v treh do petih minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež preživetja za celo več kot 50 %. Prav zato imamo prav vsi, ki se srečamo s posameznikom s srčnim zastojem, ključno vlogo pri njegovem preživetju. Do sedaj je bilo po zadnjih podatkih na območju občine Krško sedem defibrilatorjev, ki so bili dostopni 24 ur na dan, v prostorih posameznih podjetij in organizacij pa je v njihovem delovnem času dostopnih še 14 defibrilatorjev. Pregledna karta s podatki o dostopnosti defibrilatorjev na območju občine Krško je na voljo na občinski spletni strani.

Ker si na občini prizadevajo, da bi vsem občanom, predvsem na področjih, ki so od zdravstvenega doma in nujne medicinske pomoči najbolj oddaljeni, povečali možnost preživetja v primeru srčnega zastoja, je občina Krško nabavila še štiri nove defibrilatorje, in sicer za krajevne skupnosti Zdole, (lokacija: gasilski dom), Veliki Trn (lokacija: pri večnamenskem domu), Podbočje (lokacija: pri kulturnem domu) in Rožno – Presladol (lokacija: vhod v gasilski dom), še enega pa je KS Podbočje podaril predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha (lokacija: Brezje 6, pri Milanu Pircu). Tri defibrilatorje so kupili v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, enega iz sredstev, namenjenih zaščiti in reševanju, enega pa je prispevalo podjetje Kostak Krško.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, sta reševalca Zdravstvenega doma Krško Andreja Kerin in Simon Krnc včeraj predstavila način uporabe defibrilatorja, za ostale krajevne skupnosti pa bodo delavnice o uporabi izvedli še vse do konca leta. K sodelovanju pa vabijo tudi vse zainteresirane za pridobivanje znanja o temeljnih postopkih oživljanja, ki jih morajo imeti prvi posredovalci. Le-ti bodo po besedah direktorice ZD Krško Tatjane Fabjančič Pavlič po opravljenem usposabljanju prva vez med bolnikom in reševalno službo na terenu.

Dogodek sta popestrili učenki Glasbene šole Krško, povezovala pa ga je Katarina Prelesnik.

S. G.

Galerija