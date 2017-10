Krkašice sezono na mednarodnih prizoriščih začele z zmago

17.10.2017 | 11:15

Novo mesto - Minuli vikend je bil s tekmovalnega vidika za košarkarice Ženskega košarkarskega kluba Krke zelo pester, saj so na parket stopile vse selekcije kluba.

Članice so drugo sezono v razvojni mednarodni Ženski Extra ligi otvorile na domačem parketu proti novinkam v ligi, hrvaški ekipi Radost in Čakovca. Varovanke trenerja Saša Rebernika so slavile z dvema točkama prednosti in tako sezono odprle na najboljši možen način.

KRKA – RADOST 51:49 (19:14, 10:10, 8:12, 14:13)

Postava in strelke Krke: Jurečič 7, Kastelic 5, Jerman 2, Strašek, Burgar 19, Cesar, Bohte 2, Lavrič 13, Vene 3, Petrina, Bobić.

Sezono začele tudi vse mlajše selekcije

Mladinska ekipa, ki jo prav tako vodi trener Sašo Rebernik, je na domačem parketu odigrala prvi krog državnega prvenstva in prepričljivo slavila proti ekipi Podbočja z rezultatom 81:41.

Kadetinje so se v prvem krogu odpravile na gostovanje v Vipavo. Varovanke Matije Frančiča so v napeti končnici morale priznati premoč domačinkam, ki so slavile s štirimi točkami prednosti . 62:58.

Starejše pionirke so začele s sezono v mednarodni WABA ligi, prvi turnir je potekal v Novem mestu. Na prvem srečanju so morale priznati premoč ljubljanski Iliriji, ki je slavila z 59:54, v drugi tekmi so krkašice premagale ekipo Ježice z izidom 70:62.

Mlajše pionirke so se pod vodstvom trenerja Matjaža Cerkovnika odpravile na gostovanje v Črnomelj. Na prvi tekmi so z 21:33 izgubile proti Ježici, na drugi tekmi pa slavile prepričljivo zmago nad gostiteljicami (41:18).

S. G., T. B., Foto: ŽKK Krka

