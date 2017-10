Zavod Novo mesto: Na ponovljenem razpisu za direktorja trije kandidati

17.10.2017 | 11:35

Podžupan Boštjan Grobler je prepričan, da bo zavod novembra dobil novo vodstvo. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Včeraj se je iztekel rok za prijavo na ponovljeni razpis za direktorja Zavoda Novo mesto. Kot je za Dolenjski list danes povedal predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boštjan Grobler, so tokrat prejeli tri pravočasne prijave, dve sta po elektronski pošti prispeli prepozno, saj so morali kandidati tokrat svoje prijave oddati včeraj do poldneva.

Po njegovih pričakovanjih bo komisija občinskemu svetu novega direktorja ali direktorico omenjenega zavoda predlagala na novembrski občinski seji. Grobler tudi tokrat o imenih ni želel govoriti, je pa dejal, da so dobili dobre kandidature in da razpis v tretje verjetno ne bo treba ponavljati.

Kot smo poročali, je omenjena komisija na prvem razpisu dobila sedem prijav, v ožji krog sta se uvrstila dva, a se na koncu niso odločili za nobenega, saj nihče ni prejel večinsko podporo in so menili, da je bolje razpis ponoviti.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Nesposobni Pa kaj si grobler spet zmišljuje. Naj že izberejo enkrat tega njihovega ljubljenčka DNŠjevca pa je, ne pa da samo zapravljajo denar za razpise. Preglej samo prijavljene komentatorje