Končno je na vrsti tudi Gradac

17.10.2017 | 14:00

V Gradcu težko čakajo predvsem na pločnik ob prometni državni cesti. (Foto: M. B.-J.)

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik je na zadnji seji občinskega sveta predstavil naložbe, ki potekajo v občini ali pa so jih nedavno zaključili. Med temi je 1.300 metrov ceste iz Metlike proti Grabrovcu, ki so jo pred kratkim posodobili. V poslovni coni Novoteks pa so uredili 280 metrov povezovalne ceste in odvodnjavanje, prestavili infrastrukturne vode ter pripravili vse potrebno za pločnik in napeljavo javne razsvetljave. S tem so omogočili širitev trem podjetjem.

V poslovni coni Pild so uredili 300 metrov ceste s pločniki in prav toliko javne razsvetljave, 245 metrov vodovoda in 200 metrov kanalizacije. Uredili so tudi okrog 2.000 m2 veliko makadamsko parkirišče za tovornjake, medtem ko je asfaltiranje predvideno v naslednji fazi. V Grmu urejajo 680 metrov ceste in 500 metrov dolg pločnik, javno razsvetljavo, odvajanje meteornih voda ter dvoje avtobusnih postajališč. Na Otoku so nedavno odprli razstavo o letalcih v drugi svetovni vojni na panojih, ki so jih razpostavili okrog letala, ki so ga tudi očistili. Do konca oktobra pa bodo letalo še prebarvali.

V metliški športni dvorani sicer zamujajo z deli, urejajo pa nova lesena tla, talno ogrevanje, sanirajo severozahodno steno ter nameščajo dodatno zaščito za nevarne robove. V starem metliškem mestnem jedru obnavljajo kanalizacijo za odpadne in meteorne vode ter vodovod, urejajo javno razsvetljavo, medtem ko Telekom in Elektro urejata svojo infrastrukturo. Sofinancirali so tudi obnovo treh fasad v starem delu mesta.

Nadaljevali bodo urejanje ceste v Bočki in cest v ostalih krajevnih skupnostih, tako na primer na Rakovcu, Suhorju, Brezovici, Dobravicah in še kje. Za industrijsko cono Gradac, pločnik in rekonstrukcijo ceste do dislocirane enote Doma starejših občanov Metlika ter kanalizacijo na Svržakih pripravljajo projektno dokumentacijo. Pripravljajo tudi konzervatorski načrt za mestno jedro in projektno dokumentacijo za Mestni trg. Kot je povedal Zevnik, so arheologi ugotovili, da je Mestni trg zgrajen na živi skali, razen pred cerkvijo, kjer so še vidni sledovi velikega metliškega požara. Pri bistroju Pinot pa so odkrili tlakovan del ceste in veliko lončevine. Župan je vesel, da ne bodo potrebne arheološke raziskave, ampak bodo arheologi le nadzorovali obnovo. S tem bodo v Metliki prihranili eno leto časa, a tudi marsikateri evro.

Pred nekaj dnevi pa je Zevnik podpisal pogodbo za ureditev ceste skozi Gradac. Zamenjali bodo skoraj 1.800 metrov voziščne konstrukcije, uredili novo cestno razsvetljavo, zgradili avtobusno postajališče, obnovili podporni zid ob Lahinji, zgradili pločnike, območja za kolesarje in avtobusno postajališče. Uredili bodo tudi vse individualne priključke na državno cesto ter vsa križišča državne ceste z lokalnimi cestami. Po Zevnikovih besedah se bodo letos lotili gradnje avtobusnega postajališča in podpornega zidu ob Lahinji, prihodnje leto pa urejanja cest.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, 12. oktobra 2017.

M. Bezek-Jakše