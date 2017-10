Prijetno in koristno druženje s štirinožnimi prijatelji

17.10.2017 | 14:45

Radeče - Najmlajši iz Javnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče - enota Vrtec Čira Čara so na prav poseben način obeležili svetovni dan živali, ki ga sicer obeležujemo v začetku oktobra. Pred dnevi so medse sprejeli člane Kinološkega društva Posavje iz Sevnice.

Mlado društvo, ki organizirano širi kinološko kulturo in kinologijo v športne, izobraževalne in druge namene šele dobri dve leti in pol, je otroke in njihove vzgojiteljice seznanilo s pravilnim ravnanjem s psi. Svoje nasvete in priporočila so podkrepili s praktičnim prikazom, saj so s seboj pripeljali tudi nekaj psov, katere so predstavili.

Za nekatere otroke je bila to prva priložnost, da so se pobliže srečali in spoznali z različnimi pasmami psov, medtem ko drugi že gojijo čustva do lastnih hišnih ljubljenčkov ali domačih čuvajev. Ne glede na individualno odprtost otrok do psov pa je bil strokovno zaznamovan obisk vsekakor pozitivna izkušnja, saj so se najmlajši iz prve roke seznanili z univerzalnimi zakonitostmi, povezanimi z življenjem psov.

S.G., D.J., Foto: Titina Podlesnik