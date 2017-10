Razvijali bodo inovativne podjetniške ideje

17.10.2017 | 19:05

Novo mesto - V petek in soboto bo v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik potekal 6. Startup Vikend Novo mesto, ki ga organizira Razvojni center Novo mesto v sodelovanju s StartUP Novo mesto in Gimnazijo Novo mesto. Trenutno je prijavljenih 40 kandidatov, ki prihajajo iz skupin z različnimi znanji in poslovnimi idejami. Med udeleženci bodo dijaki, podjetniki, študenie, zaposleni, brezposelni ter potencialni podjetniki.

Ekipe se bodo v dveh dneh naučile korakov sodobnega podjetništva. V začetku bodo izbrale najboljše ideje ter na slednjih gradile naprej. Zasnovale bodo poslovne modele, omenjene preverile na trgu in na ta način dobile realne povratne informacije. Sledila bo izdelava prototipov ter kratke predstavitve (pitchi) na zaključnem dogodku v soboto, 21. 10. 2017 ob 19-ih. Končne rešitve bo ocenila komisija izkušenih lokalnih podjetnikov. Ocenjevalo se bo več vidikov: predstavitev, inovativnost ter potencial ideje na trgu.

Kot dokazujejo pretekle sezone Startup vikendov v Novem mestu, je tudi letos moč pričakovati inovativen in zabaven podjetniški dogodek.

Dogodek je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Sofinanciran je tudi v okviru Informacijske točke EuropeDirect Novo mesto.

S. G.