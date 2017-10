Umrl med obrezovanjem drevesa

18.10.2017 | 07:05

Včeraj ob 17.20 uri so na Cesti bratov Milavcev v Brežicah gasilci PGD Brežice okolica in PGD Brežice nudili pomoč reševalcem NMP Brežice, ki so občana, ki je preminil med obrezovanjem drevesa, s pomočjo avto lestve spustili na tla z višine okoli štirih metrov. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH 2;

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UDOVIČ, TP POPOVIČ, TP GOR. VRH, TP DOL. VRH 1997, TP SVETINJE, TP ŠMAVER, TP RDEČI KAL;

- od 12:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CURICA 1995, TP DOLENJA DOBRAVA 1995, TP LUKOVEK 1971, TP RIHPOVEC 1980.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Zidanice.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gora v Vrheh in Mali Cirnik danes med 8:00 in 14:30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava na področju nadzorništva Brežice na območju TP Spodnje Bojsno izvod proti Dobravi – žaga med 8. in 10. uro.

M. K.