Center Škocjana lepši in bolj urejen

18.10.2017 | 08:10

Škocjan - Sinoči so prvič po poletju zasedali škocjanski občinski svetniki. Najpomembnejša odločitev, ki so jo sprejeli, je gotovo odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje starega jedra Škocjana - sprejeli so ga soglasno in bo sedaj objavljen v Uradnem listu RS.

Janja Ravnikar, višja svetovalka za urbanizem in razvoj na občinski upravi, je predstavila potek izdelave OPPN, ki se je z urbanističnimi zasnovami začel že 2004.

Silvija Umek

V imenu izdelovalca dokumenta Savaprojekta iz Krškega je zbranim spregovorila Silvija Umek in podobno predstavila načrt prostorske ureditve območja starega jedra v naselju, od prometnih ureditev do umestitev objektov v prostor. Upoštevati je bilo treba kar nekaj omejitev v prostoru, občina je kot pripravljavec in investitor dokumenta morala dati izdelati kar nekaj strokovnih podlag.

Sprejetje odloka je predlagal tudi Odbora za varstvo okolja in urejanje prostor, ki ga vodi Alojz Hočevar, pri čemer so podali predlog, da se dostopna cesta do Marinčičeve gostilne uredi kot javna občinska ceste, vzdolž katere so urejena javna parkirna mesta, ki so lahko opremljena s privezi, napajalnimi koriti in krmišči za konje, električnimi polnilnicami ipd.

Kot je povedal župan Jože Kapler, gre za pomemben dokument, ki bo določal razvoj Škocjana za naslednja desetletja, a kljub vsemu so to le vizije razvoja na dolgi rok in marsikaj se bo dalo še spremeniti, je menila direktorica občinske uprave Petra Pozderec.

Blanka Matko

Svetniki so na sinočnji seji sprejeli tudi drugi rebalans letošnjega proračuna, ki ga je predstavila nova sodelavka na področju financ na občini Blanka Matko. Do sprememb je prišlo predvsem zaradi dveh razlogov - zaradi spremenjenega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave ter zaradi začetka nove investicije oz. dveh novih načrtov razvojnih projektov - težko pričakovane izgradnje pločnikov v Dobravi in na Bučki, za kar je konec septembra župan Jože Kapler podpisal sporazum z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem. Sprejem rebalansa, ki predvideva dobrih 6,6 milijona evrov prihodkov (27.500 evrov več od zadnje spremembe proračuna) in 6 milijonov 463 tisoč evrov odhodkov (ravno tako 27.500 evrov več od zadnjega rebalansa) je podprl tudi Odbor za investicije in finance, ki ga vodi Slavko Pungeršič.

Med drugim so svetniki dali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovednež pri OŠ Frana Metelka Škocjan za letošnje šolsko leto. Eno delovno mesto vzgojiteljice je letos več, kot je povedala ravnateljica Irena Čengija Peterlin, zaradi nove skupine za varstvo predšolskih otrok, ki je jeseni začela delovati na Bučki. Število otrok v škocjanski dolini zadnja leta narašča in čeprav je zdaj prostorska stiska otrok v vrtcu in šoli rešena, bo v prihodnjih letih to lahko spet problem.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija