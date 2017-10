Na velodromu naj bi nastal olimpijski vadbeni center

18.10.2017 | 09:30

Velodromu se obetajo lepši časi, na njem pa ne bodo vadili le kolesarji. (Foto: I.V.)

Novo mesto - Več kot dve desetletji po mladinskem svetovnem prvenstvu v kolesarstvu leta 1996 bo streho končno dobil tudi velodrom v Češči vasi. Izbran je namreč izvajalec podkonstrukcije za pokrijte velodroma. Dela so stekla 10. oktobra, izvaja pa jih podjetje Malkom. Kot so sporočili iz Mestne občine Novo mesto, je vrednost investicije 1,225 milijona evrov z DDV.

Kot smo že poročali, naj bi Malkom spomladi končal prvo fazo projekta, ki vsebuje gradnjo opornih stebrov za streho, inštalacijska dela in prenovo kolesarske steze. V drugi fazi, za katero naj bi pogodbo podpisali do novega leta, začela pa naj bi se ob koncu pomladi, je predvideno pokritje objekta. Ta čas pa že pripravljajo razpis za opremo s popisi del in projektno dokumentacijo. Med opremo sodi tudi štiristezna krožna atletska steza, ki jo bo možno montažno razširiti na šest stez, in šeststezna proga za tek na 60 m ter skakališča.

Jutri dopoldne bodo načrt obnove in uporabe velodroma - bodočega Olimpijskega vadbenega centra Češča vas - predstavili na samem prizorišču, v sklopu dogodka pa bo prav tako potekal slavnostni podpis Protokola o nameri med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Olimpijskim komitejem Slovenije, Atletsko zvezo Slovenije, Kolesarsko zvezo Slovenije, Triatlonsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto. Namen sporazuma je vzpostaviti sodelovanje pri uporabi in upravljanju objekta.

S. G.

Komentarji (3) 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Norci 1.2 miljona v to luknjo brez dna. Pa tem se je čisto odpeljalo 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni lokalpatriot Ni se, svoj cas je mr.Peterle potunkal 1.5 miliona.pri tem enkratnem projektu, sedaj ga sodobni Macedonijevi rdeci demokrscani ponavljajo...ja kaj je cudnega tradicija se mora ohranjati ne?:)komu zvoni obnovljeno?:):) 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Jan Vidva sta res dve cvetki. Končno bodo začeli urejat to sramoto. Dajmo pljuvat.