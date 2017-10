Tudi pred gimnazijo drevesa z rožnato pentljo

18.10.2017 | 10:40

Rožnati opomin na rak dojk tudi pred novomeško gimnazijo. (Foto: Gimnazija Novo mesto)

Novo mesto - Na Gimnaziji Novo mesto so se ponovno pridružili aktivnostim združenja Europa Donna pod skupnim naslovom Rožnati oktober. Najbolj množična letošnja akcija nosi naslov Rožnate pletenine in se odvija po številnih krajih po Sloveniji. Drevesa pred gimnazijo so ovili v rožnate pentlje, ki so jih nakvačkale in napletle dijakinje in profesorice, je sporočila profesorica Natalija Petakovič.

Ob tem je spomnila, da je Rožnati oktober svetovni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Združenje Europa Donna vsako leto oktobra pripravi številne aktivnosti, s katerimi želijo javnost osveščati o pomenu preventivnih pregledov. Letos so pod sloganom »Zmag je več vrst« kampanjo podprli tudi naši znani športniki in športni klubi, ki so tekme odigrali v rožnatih dresih.

V začetku meseca so članice Europe Donne v sodelovanju z »mestnimi kvačkaricami« in novomeškim Domom starejših občanov v rožnate pletenine ovile nekaj mestnih dreves, podobna akcija pa je med drugim potekala tudi v Kočevju.

M. M.