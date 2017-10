Na okolje mislili celo pri malici

18.10.2017 | 11:25

Predsednik Karel Lipič (drugi z leve) verjame, da zveza, ki jo vodi, ostaja močna in v pogajanjih učinkovita. (Foto: M. L.)

Županja občine Kozje Milenca Krajnc (Foto: M. L.)

Halgato band (Foto: M. L.)

Podsreda - Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG prihaja bliže jedrski elektrarni Krško, ki je ena osrednjih tem njenega zanimanja in delovanja. Nevladna okoljska organizacija svoj sedež namreč seli iz Ljubljane v Krško, kjer je sicer že nekaj časa imela pisarno.

Selitev sedeža je zveza potrdila tudi na nedavni programsko volilni skupščini v gradu Podsreda. Na skupščini so predsedniku Karlu Lipiču podaljšali mandat še za štiri leta. Kot je dejal stari/novi predsednik, je prepričan, da bo Zveza ekoloških gibanj Slovenije še naprej uspešna in prepoznavna.

Na slovesnosti, ki je sledila skupščini, je zbrane nagovorila med drugimi županja občine Kozje Milenca Krajnc. Kot je rekla, se občina razvija uspešno. K razvoju Kozjanskega pomembno prispeva tudi zavod Kozjanski park iz Podsrede.

V kulturno zabavnem sporedu je nastopila prekmurska romska skupina Halgato band.

Na prireditvi je Center ponovne uporabe Ormož, ki ima med svojimi devetimi izpostavami tudi centra v Kočevju in Trebnjem, pripravil z enoto Rogaška Slatina prav posebno pogostitev. Imenoval jo je Dogodek brez odpadkov. Tako ime je malica dobila zato, ker so udeleženci izbrali enega od ponujenih porcelanastih krožnikov in ga po prireditvi lahko odnesli domov. »Tudi s tem načinom želimo v praksi uresničiti okoljsko idejo,« je povedala direktorica Centra ponovne uporabe Marinka Vovk.

M. L

Galerija