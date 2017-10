Še je čas za prijavo na Startup vikend Pokolpje 2017, najboljše ideje bodo nagrajene

18.10.2017 | 13:00

Kočevje - Podjetniški inkubator Bela krajina v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje to soboto in nedeljo organizira "Startup vikend Pokolpje 2017", v sklopu katerega bo potekalo tudi sodelovanje za nagrado "Naj idejo Pokolpja 2017".

Dvodnevni dogodek je organiziran z namenom, da se podpre razvoj podjetniških idej in interdisciplinarno sodelovanje ter omogoči kvalitetno intenzivno izobraževanje. V dveh dneh bodo udeleženci skozi intenziven proces deležni vsebin iz praktičnega dela in izobraževalnih modulov ter konstantnega dela z mentorji, s katerimi bodo razvijali in nadgradili podjetniške ideje, so sporočili organizatorji.

Na podlagi predhodne prijave se lahko dogodka brezplačno udeležijo posamezniki in ekipe iz Slovenije ali podjetja iz območja Pokolpja. Prijavitelj mora imeti le podjetniško idejo, ki jo že razvija ali jo želi razvijati.

Potek startup vikenda je fokusiran na oblikovanje in razvoj podjetniške ideje, tako da bodo udeleženci zapisali ideje po metodi vitkega podjetništva, se mrežili in družili s preostalimi udeleženci in mentorji, redno pregledovali delo, iskali probleme in testirali rešitve, testirali in nadgrajevali ideje z nasveti mentorjev, pripravili zaključno predstavitev ter predstavili idejo pred komisijo.

Dogodek bodo popestrila tudi predavanja različnih strokovnjakov. Med njimi bodo soustanoviteljica startupa Scoutee Majda Dodevska, magistra trženja Manca Korelc, javnosti znana kot avtorica projekta Moja jezera, poklicni inovator Boris Pfeifer in Matej Golob, zagovornik lean startup filozofije.

Najboljše predstavljene ideje se bodo potegovale tudi za naziv »Naj ideja Pokolpja 2017«. Zmagovalci bodo nagrajeni, nagradni sklad pa znaša več kot 2.000 evrov.

Predhodne prijave so obvezne, čas zanje pa je še danes in jutri do 10. ure, preko obrazca, ki ga najdete tukaj.

Dodatne informacije o Javnem pozivu za prijavo najpodjetniške ideje Pokolpja za leto 2017 pa dobite na spletni strani RIC Bela krajina.

S. G.