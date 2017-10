Mladoletni Romi razgrajali po Šentjerneju in napadli žensko; zasegli ukraden Porsche

Po poročanju Radia Krka so včeraj sredi Šentjerneja mladoletni Romi s solzilcem napadli nič hudega slutečo občanko. O tem uradno policijsko poročilo sicer danes ne poroča, so pa radijski kolegi zadevo preverili pri tiskovni predstavnici PU Novo mesto Alenki Drenik. Ta je pojasnila, da so šentjernejski policisti prijeli tri mladoletnike, ki so pred tem v Šentjerneju kršili javni red in mir in takoj zatem poskušali ukrasti kolo, ki je bilo zaklenjeno pred eno izmed stavb v Šentjerneju. Storilce so policisti prijeli na kraju dogodka. Ugotovili so, da je pred prodajalno eden izmed trojice s plinskim razpšilcem napadel žensko, po dogodku pa so vsi trije pobegnili. Poškodovali so tudi kolo, ki ga je imela druga oškodovanka zaklenjenega ob stavbi v Šentjerneju.

Po prijetju mladoletnih storilcev so o dogajanju obvestili starše in v njihovi prisotnosti na policijski postaji opravili razgovore. Z ugotavljanjem vseh okoliščin nadaljujejo tudi danes in bodo po zaključeni preiskavi zoper mladoletnike podali kazensko ovadbo oziroma obdolžilne predloge. O ravnanju mladoletnikov bo obveščen center za socialno delo, o ukrepanju policije in nadaljnjih postopkih pa sta seznanjeni tudi oškodovanki.

Zasegli ukradenega Porscheja

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj popoldne, na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov. Na tovornem vozilu, namenjenem v Bolgarijo, je bilo naloženih sedem vozil. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozil. Ugotovili so, da je številka šasije osebnega avtomobila Porsche macan predrugačena, avtomobil pa je bil v letu 2016 ukraden v Nemčiji.

Prijeli ilegalca

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so metliški policisti pri Roslanicah izsledili in prijeli državljana Libije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Ukradli orodje, gorivo, avto in denar



V noči na torek je na delovišču v Trebnjem neznanec vlomil v gradbeni zabojnik in odtujil več kosov orodja in gorivo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 8000 evrov.

S parkirnega prostora na Kandijski cesti v Novem mestu je nekdo odtujil nov, neregistiran osebni avtomobil Renault clio, sive barve, letnik 2017.

V Semiču je včeraj popoldne neznanec skozi odprto okno vstopil v stanovanjsko hišo in odtujil okoli 700 evrov.

