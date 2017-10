FOTO: Z novo povezovalno cesto in avtobusnim postajališčem poskrbeli za večjo varnost

18.10.2017 | 14:40

Semič - V okviru občinskega praznika sta semiška županja Polona Kambič in ravnateljica Osnovne šole Semič Andreja Miketič danes prerezali trak in s tem simbolično predali namenu povezovalno cesto in avtobusno postajališče pri OŠ Semič. Gre za zelo pomembno pridobitev za varnost otrok.

Na novo so zgradili 260 metrov ceste, široke 5,5 metra, ter prav toliko pločnika, 210 metrov fekalne kanalizacije, postavili 10 novih cestnih svetilk. Uredili so elektro kabelsko, telekomunikacijsko in meteorno kanalizacijo s tremi ponikovalnicami, avtobusno postajališče-obračališče ter nadstrešnico na avtobusnem postajališču. Vrednost gradbenih del in nadstrešnice je bila nekaj več kot 255.000 evrov, skupna vrednost naložbe s projektno dokumentacijo in nadzorom pa dobrih 271.000 evrov. Od tega je država prispevala 133.570 evrov nepovratnega denarja, 138.000 evrov pa občina.

Okolica novega avtobusnega postajališča je bogatejša tudi za novo urejen mini športni park. Igrala bodo služila tako čakajočim otrokom, kot tudi ostalim občanom. Vrednost investicije športnega parka znaša dobrih 28.600 evrov z DDV in je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna.

Prisotne je pozdravila tudi ravnateljica Andreja Miketič, pridobitev pa je blagoslovil semiški župnik Luka Zidanšek. V kulturnem programu so nastopili semiški osnovnošolci.

Besedilo in fotografije: M.B.-J.

