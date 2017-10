Pri Šolskem centru bodo uredili novo železniško postajališče

18.10.2017 | 18:15

Postajališče Kandija bo kmalu dobilo "soseda", saj bo nekaj metrov naprej, v neposredni bližini Šolskega centra Novo mesto, nastalo novo postajališče. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Ob Šolskem centru Novo mesto naj bi predvidoma še letos začelo nastajati novo železniško postajališče, ki bo poskrbelo za izboljšanje prometnih razmer na širšem območju Šolskega centra Novo mesto in stanovanjske soseske Drska ter izboljšanje trajnostne mobilnosti. Gradnja postajališča naj bi se zaključila v prvi polovici naslednjega leta, so sporočili iz Mestne občine Novo mesto.

Z izgradnjo postajališča bodo ulice med železniško postajo Kandija in Šolskim centrom delno razbremenjene peš prometa, ki ga ob jutranjih in popoldanskih konicah generira Šolski center, povečala pa se bo tudi varnost dijakov in drugih udeležencev v prometu.

Investicija je ocenjena na dobra 1,3 milijona evrov brez DDV, projekt pa sofinancirajo Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Šolski center Novo mesto in Mestna občina Novo mesto.

Izvajalec del je po informacijah Direkcije RS za infrastrukturo - Sektorja za železnice že izbran in bo v kratkem uveden v delo, so še zapisali v sporočilu za javnost na novomeški občini.

starejši najprej

Zamujate Obljubljeno je bilo da bi ta postaja morala že stati ob začetku tega šolskega leta,

dijak In ti verjameš obljubam ?!

Jan Pa bomo potem v mestu 4 postajališča imeli? Ni to mall preveč da vsakih nekaj 100m ustavlja vlak? Ali majo mamen kakšno ukinit?

tole je dobra ideja Tole je dobra ideja. Kdor bo tole uresničil dobi od mene 5 pik, ker tole je dobra ideja. Vlak se ne bo ustavljal vsakih 100 m. To so bo zgodilo samo s parimi vlaki, vsi ostali bodo vozili tako kot sedaj. Mimgrede naj imajo v mislih tudi osnovno šolce, ki se iz Birčne vasi, Uršnih sel ... vozijo v OŠ Šmihel.