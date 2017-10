Upor zapornikov na Dobu

18.10.2017 | 21:10

Na Dobu so nekateri zaporniki očitno nezadovoljni z neizpolnjevanjem danih obljub. (Foto: arhiv DL)

Dob - V zaporu na Dobu se je na dvorišču uprlo devet zapornikov. Kot so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, so v času popoldanskega sprehoda splezali na cevi toplovoda. Po ukazu so se obsojenci vrnili, uporaba prisilnih sredstev ni bila potrebna. Po poročanju Primorskih novic naj bi se uprli zaradi nekaterih neizpolnjenih obljub.

Že v petek so sicer zaporniki protestirali v ljubljanskem zaporu na Povšetovi ulici. Trije priporniki so splezali na nadstrešek ene izmed stavb, v protestu pa so se jim pridružili še ostali. Naj se vrnejo v svoje sobe, so jih pravosodni policisti uspeli prepričati šele po več urah, nekatere tudi s prisilnimi sredstvi. Tri tamkajšnje pripornike pa so po incidentu premestili v druge zapore.

S. G., STA