Podpora mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko

19.10.2017 | 08:30

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je v sklopu prizadevanj biti mladim prijazna občina pripravila subvencije, ki jim pomagajo reševati stanovanjsko problematiko. Zainteresirani se lahko za prijavijo na Javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta.

Poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju občine. Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 % za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1.500 evrov).

Kakšni so pogoji za pridobitev sredstev, preverite na občinski spletni strani.

Za letošnje leto je vlogo možno oddati do porabe sredstev oz. do 2. novembra 2017, za leto 2018 pa od 1. januarja do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. oktobra 2018. Prosilci bodo obravnavani po načelu časovne prioritete.

S. G.