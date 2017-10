Avto s ceste; gorelo v dimniku

19.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 7.05 uri so posredovali gasilci PGE Krško na relaciji Malence-Koprivnik, občina Kostanjevica na Krki, kjer je prišlo do zdrsa osebnega vozila s cestišča. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, izklopili delujoče vozilo, odklopili akumulator, postavili vozilo na cestišče in opravili pregled osebe, ki pa se ni poškodovala.

Dimniški požar

Ob 19.25 so v kraju Konec, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so saje v dimniku zgorele in njihova intervencija ni bila potrebna. Gasilci so pregledali okolico dimnika.

Gorela podrast

Ob 9.12 je blizu naselja Gorenje Kališče, občina Velike Lašče, v gozdu gorela podrast na površini enega hektarja. Gasilci PGD Karlovica, Rob in Velike Lašče so požar omejili in pogasili. Pogorišče so prekopali in zalili z vodo. Gasilci PGD Karlovica so ostali na požarni straži.

Odpirali vrata

Ob 13.21 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Sevnici, kjer so na parkirišču s tehničnim posegom odprli vrata kombiniranega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEČICE, TP BRGLEZ, TP MLAKE, TP KUMPOLJE;

- od 10:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIZARSTVO GABROVKA, TP GABRSKA GORA CERKNO, TP KAMNI VRH, TP KAMNI VRH 2, TP GOBNIK, TP ŠTOROVJE DOLINA, TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR, TP ZGORNJI CEROVEC, TP JAVORJE, TP ŠTOROVJE, TP HOHOVICA, TP PODPEČ, TP MORAVČE;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE, TP ZG. VODICE, TP KLANEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Lokvica, desno.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava na območju TP SELO PRI MIRNI izvod SELO med 8:30 in 13:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Zgornje Vodele izvod Šipelj, Korošec med 8:00 in 14:00 uro ter na območju TP Studenec vas med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.