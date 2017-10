Pismo ni zaveza, z njim bodo le prišli do potrebnih informacij

19.10.2017 | 09:45

Šentjernej - Glavni razlog za sklic sinočnje izredne seje občinskega sveta je bila sicer izvolitev elektorjev in kandidata za člana Državnega sveta RS, a glavni del seje je bil namenjen preostali točki dnevnega reda, pismu o nameri med Župnijo Šentjernej in Občino Šentjernej v zvezi s projektom selitve občine v nove prostore na Trg gorjanskega bataljona 5, oz. v nekdanjo Majzljevo gostilno, ki jo lastnik prodaja.

Občina namreč zaradi neurejenih odnosov z DUTB, ki je lastnica sedanjih prostorov občinske uprave na Prvomajski cesti 3a in s katero je občina v tožbi za ničnost najemne pogodbe, išče še druge možnosti, kjer bi lahko delovala občinska uprava. Ena od njih je tudi nekdanja Majzljeva gostilna.

Radko Luzar.

Kot je poudaril župan Radko Luzar, je pismo le izraz resne namere o sodelovanju, ki ga župnija potrebuje, da zadevo lahko obravnava že v začetku novembra gospodarski svet Škofije Novo mesto in občini potem lahko da več informacij, izračune itd., da se bo kasneje občinski svet o morebitni selitvi lahko kompetentno odločal. »Pismo ne predstavlja nobene predpogodbene ali pogodbene obveznosti,« je svetnikom zatrdil župan, ko se je vnela pestra razprava.

Majzljeva gostilna - "Za te prostore se je treba boriti, to je edinstvena priložnost, da bo občina v svojih prostorih na trgu," meni Janez Selak.

S podpisom pisma o nameri bo Župnija Šentjernej lahko pristopila k odkupu objekta in nato začela z obnovitvenimi deli na objektu, ki so neodvisna od načrtovane sklenitve najemne pogodbe z občino. Predvideno je namreč, da bi občina stavbo vzela v komercialni najem, dolgoročno pa bi postala njena lastnica.

NAJ BO NA MIZI VEČ VARIANT

Največ vprašanj je imel Albert Pavlič (SDS), ki proti pismu ni imel nič - v njem je le pogrešal še podpis lastnika Majzljeve gostilne - a je menil, da bi morala občina še vztrajati pri pogovorih z DUTB in morda po ugodni poti priti do sedanjih prostorov. Je pa prav, da ji je mar tudi za usodo Majzljeve gostilne in ohranitev kulturne dediščine v središču občine. Ne verjame, da bi slaba banka lahko izselila občino, kar pomeni, da bi na nek način država izselila državo. Je pa prav, da ima občina več drugih alternativ, med katerimi ni le Majzljeva gostilna, pač pa tudi npr. neizkoriščeni prostori v Kulturnem centru Primoža Trubarja in še kak drug prostor, to bi bilo tudi dobro pogajalsko izhodišče za občino, je menil Pavlič.

Večina svetnikov se je strinjala, da morajo pred odločanjem imeti na mizi več variant, s številkami, »saj velikokrat glasujemo brez pravih podlag in konkretnih podatkov,« je menil Peter Cvelbar (SLS). Igor Kalin (SMC) je zahteval vpogled v celotno korespondenco občine z DUTB, ki jo želijo videti tudi ostali svetniki.

Več o razpravi v tiskani izdaji Dolenjskega lista, povejmo le, da so svetniki z 10 glasovi za, enim proti in enim vzdržanim sprejeli oba predlagana sklepa - da se strinjajo z vsebino pisma o nameri, ter da OS pred morebitno sklenitvijo najemne pogodbe med občino in župnijo potrdi višino najemnine.

MIKEC IN SIMONČIČ ELEKTORJA

Andrej Mikec

Občinski svet je izvolil predstavnike lokalnih skupnosti (elektorje) v volilno telo, ki bo izvolilo člana državnega sveta. Glede na število prebivalcev šentjernejski občini pripada dva elektorja. Kot je povedal predsednik Komisije za mandatna vprašanja Andrej Mikec, so prispeli štirje predlogi za elektorja in eden za člana državnega sveta.

Svetniki so na tajnem glasovanju za elektorja izglasovali Andreja Mikca in Jožeta Simončiča. Za člana državnega sveta niso glasovali - komisija se je namreč odločila in upoštevala naknadni dopis Občinskega odbora SDS, da umika kandidaturo Viktorije Rangus, kot je bilo slišati ,«zaradi proceduralnih napak«.

Besedilo in foto: L. Markelj

