Krkaši v Vršcu ostali praznih rok

19.10.2017 | 09:00

Foto: KK Vršac/ Andjela Ivosev

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči v Vršcu odigrali tekmo 2. kroga druge košarkarske lige Aba. Po zmagi nad Lovćenom v prvem krogu so tokrat parket zapustili sklonjenih glav. Gostitelji so bili boljši z 88:67 (18:17, 46:35, 61:53).

"Bilo je očitno, da je bil Vršac nocoj veliko boljša ekipa. Imeli smo sicer svoje priložnosti, vendar ne tudi odgovora na njihovo agresivnost," je tekmo kratko strnil trener Krke Simon Petrov. Gostitelji so do zmage prišli po zaslugi druge in zadnje četrtine, ko so najprej povišali prednost na 11 točk ter jo ob koncu skoraj podvojili. Izenačen prvi del ni bil dovolj za drugo zmago Krke v ligi, s polnim izkupičkom pa ostaja Vršac.

Krkaši bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, 21. oktobra, ko bodo v 3. krogu domačega prvenstva gostovali pri Rogaški.

S. G.