Odstopil še eden od občinskih svetnikov

19.10.2017 | 10:30

V topliški občinski svet bo kmalu sedel nov obraz. (Foto: M. Ž.)

Župan Jože Muhič in direktor občinske uprave Rado Javornik

Mateja Rožič in Majda Gazvoda iz občinske uprave

Dolenjske Toplice - Topliški občinski svet bo doživel še eno spremembo. Potem ko sta v tem mandatu že odstopili Jožica Kotar (NSi) in Andreja Šenica (SD) so se na sinočnji seji svetniki seznanili še z odstopom Vida Klančičarja (SD). Kot je zapisal v pojasnilu, ne gre za osebne razloge, pomanjkanje časa ali kaj podobnega, temveč za razočaranje in spoznanje, ki so se že nekaj časa kopičila. In ne gre zgolj za lokalno dogajanje, ampak za odpor do celotnega sistema upravljanja države pod krinko demokracije, je navedel in dodal, da ne goji nobenih zamer ali kaj podobnega do aktualnega vodstva ter da iskreno želi občinskemu svetu sprejemanje dobrih določitev in uspešno delo.

Sicer sta bili osrednji točki sinočnje, 18. redne seje topliških svetnikov rebalansa letošnjega proračuna in posledično proračuna za leto 2018. Vzrok je predvsem v zamiku gradnje nove čistilne naprave Dolenjske Toplice, ki se je premaknila za nekaj mesecev. Kot je pojasnil župan Jože Muhič, se je zamaknilo zaradi nekoliko daljše priprave za razpis, kot so prvotno načrtovali, in vloge za revizijo enega od neizbranih ponudnikov. Tako so 600 tisočakov morali premakniti v prihodnje leto, poleg tega pa so v letošnjem proračunu dodatnih 38 tisoč evrov namenili za investicijsko in redno vzdrževanje občinskih cest in javnih poti ter popravili še nekaj malenkosti. Pogodbe izbranim izvajalcem, to je podjetje Esotech iz Velenja, ki je bil najugodnejši ponudnik, tako še niso podpisali, v razpisnih pogojih pa je rok za izvedbo do tehničnega prevzema 300 dni.

V nadaljevanju so sprejeli še odlok o prodaji blaga izven prodajaln v občini, to je prodaja blaga na premičnih stojnicah ali s potujočimi prodajalnami, in pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav, v Dolenjem Polju od mosta do konca naselja pa hitrost vozil iz sedanjih 50 km/h omejili na 30 km/h, saj cesta pelje skozi strnjeno naselje, kjer je srečevanje vozil zelo težavno ter je ogrožena prometna varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu. Pobudo so na občino naslovili tamkajšnji prebivalci.

Topliški svetniki so, čeprav neradi, potrdili tudi povišanje cen vrtca Gumbek, ki sta jih narekovala sprostitev ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ in sprejetje aneksa h kolektivni pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Tako bo od 1. novembra dalje polna cena za 1. starostno obdobje znašala 477,59 evrov, za 2. starostno obdobje 338,15 in kombinirani oddelek 367,53 evrov.

M. Ž.