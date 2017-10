Krka na prvi tekmi četrtfinala pokala do remija proti prvoligašu

19.10.2017 | 12:10

Foto: spletna stran NK Krka

Kidričevo, Novo mesto - Nogometaši Aluminija in Krke so se na prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0:0.

Ekipi sta v prvem polčasu izpeljali nekaj obetavnih akcij, nekaj več domači, toda mreže niso zatresli. Izid se ni spremenil niti v prvi polovici drugega polčasa, v kateri so bili konkretnejši Novomeščani in prišli do nekaj nevarnih strelov. Enega takih so v 73. minuti sprožili tudi domači, Mensah je tedaj celo oplazil okvir vrat. V 82. minuti je iz bližine streljal Alen Krajnc, toda gostujoči vratar je bil pripravljen, tako da je ostalo pri 0:0.

Povratna tekma bo prihodnji teden v Novem mestu.

Že v torek so nogometaši Gorice so v Kranju premagali Triglav z 1:0 (0:0), strelec edinega gola pa je bil Bede Amarachi Osuji v 76. minuti. Na drugi torkovi tekmi so Celjani zanesljivo ukanili Sobočane s 4:0 (2:0), v polno pa sta zadela Luka Šušnjara (24., 47.), Filip Dangubić (26., 50.).

Četrta četrtfinalna tekma med Olimpijo in Mariborom pa bo zavoljo obveznosti slovenskega prvaka v evropski ligi prvakov na sporedu šele v soboto, 11. novembra.

Povratne tekme so sicer na sporedu 24. in 25. oktobra; dan povratne tekme med Mariborom in Olimpijo še ni znan.

Izidi prvi četrtfinalnih tekem pokala Slovenije:

Triglav Kranj - Gorica 0:1 (0:0)

Celje - Mura 4:0 (2:0)

Aluminij - Krka 0:0

S. G., STA