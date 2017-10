Tuji gostje projekta Erasmus+ so obiskali OŠ Center

19.10.2017 | 09:55

Novo mesto - V Novo mesto je prvi teden oktobra na povabilo OŠ Center pripotovalo osem učiteljic in deset učencev iz Romunije, Latvije, Turčije, Poljske in Italije, ki sodelujejo v projektu Erasmus+.

Program, ki so ga na naši šoli za goste pripravili pod skrbnim vodstvom učiteljice Mojce Saje, se je v ponedeljek začel s kratko predstavo naših učencev in nadaljeval z delavnicami za neverbalno komunikacijo in izražanje čustev. Po kratkem predahu smo si ogledali Novo mesto in se ustavili v Glasbeni šoli Marjana Kozine, kjer so za nas pripravili prisrčen nastop in nas naučili ljudsko pesem Mi se imamo radi. Nato smo si s Kandijskega mosta ogledali Breg in za zaključek prvega dne navdušili goste na vožnji s splavom po čudoviti reki Krki.

V torek smo izdelovali mini slovar, sledila pa je delavnica v knjižnici Mirana Jarca s Tino Cigler iz društva DRPD, kjer smo prepoznavali stereotipe o tujcih. Nato nas je v mestni hiši prijazno pozdravil župan Novega mesta Gregor Macedoni. Popoldne smo se ustavili pri lončarki in čebelarki Andreji Stankovič, kjer smo v lončarski delavnici okrasili svoje posode. Sledil je obisk Centra biotehnike in turizma Grm, kjer smo si ogledali veliko domačih živali, najbolj pa nas je razveselilo jahanje konjev.

V sredo smo se odpravili na Gorenjsko in se najprej posladkali z blejskimi kremšnitami. Z vrha gradu smo občudovali prečudovit razgled na jezero in blejski otok. V Begunjah smo si ogledali Avsenikov muzej in v restavraciji, ki je tudi prizorišče snemanja oddaje Slovenski pozdrav, pojedli kosilo. Nato smo se v Ljubljani sprehodili po tromostovju do Zmajskega mostu, se z vzpenjačo zapeljali na ljubljanski grad in si ogledali staro Ljubljano.

Posebna zahvala gre podpornikom projekta in donatorjem - Mestni občini Novo mesto, TIC Novo mesto, Sparu, Mladinski knjigi, TPV, Adrii Mobil, Kovinski galanteriji Bregar, Mlinu Košak, Vinom Rus, Pekarni Pečjak in Pekarni Pepe, ki so svojimi prispevki omogočili, da je bil teden z našimi gosti še slajši in še bolj zanimiv. (Mojca Saje, koordinatorka projekta)

V četrtek smo v šolski telovadnici pripravili zelo zabavne zimske olimpijske igre, tekmovali v štirih disciplinah in dobili spominske medalje. Sledila je delavnica izdelovanja kopij steklenih jagod v Dolenjskem muzeju. Ekipa iz Poljske je prevzela prvo repliko steklene jagode, ki jo je vzela s seboj na pot v Gdansk. V muzeju so ob zaključku jantarnega leta namreč začeli eksperiment, s katerim želijo obuditi prazgodovinsko jantarno pot steklenih jagod, kakršne so takrat izdelovali na Dolenjskem.

Zelo hitro je prišel petek, zadnji dan našega druženja. Vsaka ekipa je na svoji stojnici pripravila posebnosti in značilnosti svoje države. Slišali smo nekaj romunščine, poljščine, latvijščine, turščine in italijanščine, videli ples v narodnih nošah in poskusili njihovo značilno hrano. Obiskal nas je tudi podžupan novomeške občine Boštjan Grobler in pohvalil naše delo.

Popoldne smo se na zaključnem srečanju za pomoč zahvalili še staršem in ravnateljici Marti Pavlin, naše čudovito druženje pa zaključili s petjem in plesom do onemoglosti. Slovo je bilo težko, na dan so privrele tudi solze. Nabrali smo si veliko novih izkušenj, prijateljev in nepozabnih spominov, ki bodo za zmeraj ostali v naših srcih.

Katarina Kranjec, 7. b