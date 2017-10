V kratkem prve postaje za izposojo koles

19.10.2017 | 11:15

Postavljanje postaje v Ulici Slavka Gruma (Foto: A. O., arhiv Lokalno.si)

Novo mesto - V teh dneh bodo postavili prve postaje novega sistema za samostojno izposojo koles v MO Novo mesto, ki so ga poimenovali GoNm. Prvi dve postaji bo financirala občina sama, stali bosta na Novem trgu in v Ulici Slavka Gruma. Hkrati bo takšna postaja zaživela še pri pokopališču na Seidlovi cesti, kar bo financirala tovarna zdravil Krka, in pa pri Šolskem centru Novo mesto, kar bo plačala šola. Tretjo postajo zasebnega partnerja bo kakšen teden dni kasneje postavil še BTC City, tako da naj bi sistem prvih petih postaj v celoti zaživel konec tega meseca.

Župan Gregor Macedoni je na ponedeljkovi novinarski konferenci med drugim dodal, da potekajo dogovori za postavitev še na štirih lokacijah, proučujejo pa tudi možnost uvedbe električnih koles.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 3h nazaj Oceni Lopovščine GoVžep 1h nazaj Oceni Kolesar Vrednost vzpostavitve in vzdrževanja sistema za prvo leto delovanja znaša 64.416 evrov z DDV. Kakšen je razlog da se te kolesarske postaje ne postavi zraven žabjaka, da bi se lahko tudi ubogi romi razvažali s kolesi ? 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni nn Oni se raje vozijo z dobrimi avti. 1h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni Jan Odlično. To bo priročno. Upajmo da še kakšno postajo naredijo dodatno. Preglej samo prijavljene komentatorje