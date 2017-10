Teden otroka v Vrtcu Cepetavček

19.10.2017 | 09:45

Mirna Peč - V prvem tednu oktobra smo v mirnopeškem Vrtcu Cepetavček obeležili teden otroka. V povezavi z letošnjo temo Povabimo sonce v vrtec smo pripravili zanimive dejavnosti skupaj z otroki, na dan odprtih vrat pa tudi z zunanjimi obiskovalci.

Osredotočili smo se na radovedni vrtec, veselje do novega, odprtega in uporabnega znanja ter z otroki burili njihovi domišljijo in ustvarjalnost. Na dan odprtih vrat smo v vrtec povabili tudi starše, stare starše in ostale radovedneže ter jim pripravili raznolike delavnice. Skupaj z otroki so lahko zaplesali, zapeli in se naučili himno vrtca. Igrali so se z naravnimi materiali, lutkami in ribicami iz blaga. Ustvarjali so barvito jesensko sliko in Cepetavčka iz gline. Prav tako so izdelovali dežne palice iz tulcev in ajde, pire, koruze, kostanjev, orehov ter lešnikov. Nato pa so poslušali, katere zvoke spuščajo ob stresanju, prevračanju in kotaljenju po klančini. Izdelali so celo nove didaktične igre, kot so gosenica, tri v vrsto, igra z liki in natikanje slamic.

Otroci in vzgojiteljice smo se skupaj odpravili tudi na pohod do starega vrtca. Tam smo se ob prijetnem medskupinskem druženju posladkali s piškoti in čajem. Preostanek tedna smo še naprej bogatili z raziskovanjem, ustvarjanjem in otrokovo najpomembnejšo dejavnostjo – igro.

Daniela Zupan Dežman

