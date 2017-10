Teden otroka na OŠ Sevnica

19.10.2017 | 10:20

Sevnica - Prvi teden meseca oktobra je za nas, učence OŠ Sava Kladnika Sevnica, nekaj posebnega. V tednu otroka namreč pouk nadomestijo najrazličnejši dnevi dejavnosti, ki s svojo poučno vsebino bogatijo naše znanje in nam omogočajo prijetno druženje tudi izven šole. Predstavili vam bomo le dve zanimivi dejavnosti, več o dogajanju na šoli pa si lahko preberete na spletni strani šole (http://www.ossevnica.si/).

Naravoslovni dan v četrtem razredu

V sredo, 4. oktobra, smo imeli učenci 4. razreda naravoslovni dan. Obiskala sta nas Inan in Silvija. Razdelili smo se v dve skupini; vsaka skupina je dobila svojo preprogo. Zaprli smo oči in poleteli – ko smo oči odprli, smo dobili prvo nalogo. V skupini smo morali narisati šolo.

Druga naloga je bila, da smo se člani skupine razvrstili po abecednem vrstnem redu. Nato smo na majhne listke zapisali svoja imena in listke položili v sredino kroga. Vsak učenec je izbral listek in si tiho prebral ime izbranega učenca. Voditelja delavnice sta razdelila liste, na katere smo napisali lepo misel za izbranemu sošolcu. Listke smo predali sošolcem in jim tako polepšali dan. Nato nas je obiskal upokojeni policist, ki nam je predstavil dva fanta – Luka in Janija. Bila sta si podobna, a hkrati različna. Policist je predstavil njuni zgodbi, ki sta bili zelo poučni. V tem dnevu smo se naučili veliko novega.

Lana Vurnek in Nia Bedek, 4. c

Šestošolci smo izdelali papir

V ponedeljek, 2. oktobra, smo imeli šestošolci tehniški dan. Zjutraj smo se zbrali v avli šole in skupaj odšli v likovno učilnico. Gospod iz Ljubljane nam je predstavil delo tiskarja in nam pokazal, kako poteka ročno tiskanje. Nato smo se razdelili v skupine in se razporedili v štiri delavnice.

V prvi smo tiskali svoja imena. Napisali smo jih z različno velikimi črkami. Imena smo pobarvali z belo, vijolično in modro barvo. Nato smo svoja imena odtisnili. V drugi delavnici smo iz linoleja izrezali začetnico svojega imena in jo natisnili. V tretji delavnici smo iz lesenih črk izdelali, kar smo želeli. Poljuben motiv smo prilepili na samolepilno folijo in odtisnili. V četrti delavnici smo sami ročno izdelali papir. Dan je bil pester in pisan.

Maša Šlogar, Nikita Starič, Lana Vilčnik, Nina Krmelj in Pia Naja Kukec, 6. c

