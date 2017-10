Tetka Jesen obiskala otroke in starše

19.10.2017 | 10:35

Kapele - Na prelepo četrtkovo jesensko popoldne, 12. oktobra, je otroke in starše v oddelkih vrtca PŠ Kapele obiskala tetka Jesen v vseh svojih barvah. Poskrbela je, da so otroci s starši oblikovali in ustvarjali z jesenskimi pridelki, ki so zrastli na kapelski vrtovih in poljih. Pisane in naravne izdelke smo razstavili na otroških igriščih, kjer nas bodo vsako jutro pozdravili in spomnili, kako lepa je lahko jesen.

Očetje so poskrbeli, da je pred vrtcem zadišalo po pečenem kostanju, ki smo ga s slastjo pojedli. Konjeniško društvo Kapele že vrsto let poskrbi, da se otroci in starši lahko peljejo s konjsko vprego. Letos pa so se otroci lahko še preizkusili v ježi konj. Zato se zahvaljujemo predsedniku konjeniškega društva Kapele Robiju Staniču ter Ivanu Hotku, Branku Hotku in Marjanu Hotku. Otrokom so polepšali dan, mogoče kateremu tudi izpolnili skrito željo.

Vesna Molan

Galerija