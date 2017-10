Naziv častni občan bodo odslej podeljevali ob občinskem prazniku

19.10.2017 | 18:00

Črnomelj - Tukajšnji svetniki so včeraj zasedali na 23. redni seji, ki pa je bila kratka. Nekoliko dlje časa so se zadržali le pri predlogu odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili, predvsem pa pri drugem odstavku 14. člena. Po več pojasnilih so odlok, ki je prvi tovrsten v črnomaljski občini, sprejeli. Prav tako so sprejeli spremembo odloka o podelitvi naziva častni občan, ki ga bodo po novem podeljevali februarja ob občinskem prazniku in ne več junija ob dnevu državnosti.

V prvem branju so sprejeli tudi spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta ter se strinjali, da podprejo sodelovanje občine s kitajskim mestom Baotou v okviru iniciative Road and Belt Project.

Občinski svetniki so s tajnim glasovanjem izvolili tudi tri elektorje iz črnomaljske občine za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet. To so Štefan Misja, Leopold Perko in Janez Perušič. Hkrati so svetniki s tajnim glasovanjem določili za kandidata za predstavnika lokalnih interesov v državni svet Samera Khalila, ki je tudi sedaj državni svetnik.

