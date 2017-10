Praznovanje tetke Jeseni

19.10.2017 | 10:40

Dobova - V vrtcu Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova smo 11. okotbra praznovali prihod jeseni. »Tetka Jesen« nas je postregla z različnimi dobrotami.

Starši in otroci so cel teden pridno prinašali jesenske pridelke in plodove, iz katerih smo izdelali najrazličnejše izdelke in z njimi okrasili igrišče in prostore v vrtcu. Ta dan smo poimenovali eko dan. Praznovali smo skupaj s starši in povabljenimi gosti v popoldanskem času. Povabili pa smo tudi predšolske otroke iz KS Dobova, ki ne obiskujejo vrtca. Praznovanja so se udeležili v velikem številu.

Kaj smo počeli v EKO delavnicah? Izdelovali najrazličnejše izdelke iz poljskih pridelkov in ostalega naravnega materiala, lepili semena in ličkanje na furnir, ličkali in luščili koruzo, zabijali žeblje v les, jezdili konje, se preizkusili v kmečkih igrah – kosili (podirali lesene stebričke s koso), s samokolnico vozili bučo po poligonu, grabili in pometali slamo.

Nato pa smo se še posladkali s pečenim kostanjem in krompirjem. Dogajalo se je veliko zanimivih stvari, tako da nam je čas kar prehitro minil.

V dopoldanskem času smo na pečen kostanj povabili še učence 1. razreda OŠ Dobova in otroke iz vrtca Kapele.

Marjana Krajnc

