Jesenski izlet v Kapele

19.10.2017 | 10:50

Dobova - Skupina Čebelice vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova je bila povabljena na praznovanje Jeseni v Kapele in sicer v petek, 13. oktobra. Povabilu smo se odzvali in takoj načrtovali, kako bomo do tja prišli.

Odločili smo se, da bomo do Kapel šli peš in hkrati opravili tudi izlet za gibalno – športni program Mali sonček, vračali pa se bomo z avtobusom redne linije Bizeljsko – Dobova – Brežice. Ko smo pričeli s hojo, nas je pričakal policist Žan Godler, se nam pridružil in povedal, da nas bo spremljal na poti. Pot do Kapel je prometno kar nevarna, saj se tu odvija kar dosti prometa. Od Dobove do Malega Obreža pa gradijo pločnik in se je potrebno izogibati ter biti pozoren še na delavce in delovne stroje.

Kljub temu, da smo bili opremljeni z varnostnimi jopiči in zato bolj vidni, smo morali biti zelo previdni in poslušni. Policist, ki je obiskal našo skupino že v lanskem šolskem letu in nas seznanil s prometnimi pravili in predpisi, je opozarjal na nevarnost in seveda na previdno in varno hojo tudi danes. Otroci so bili poslušni in pri hoji zelo vztrajni.

Na poti skozi gozd smo opazovali jesensko naravo in prisluhnili petju in oglašanju ptic. Naredili smo tudi kratek postanek in se okrepčali z vodo.

Kljub temu, da je bila pot dolga, nam ni povzročala težav in ko nas je policist ob koncu pohvalil, smo bili veseli in hkrati ponosni, da nam je uspelo. Zahvalili smo se mu in se poslovili. Njega so čakale druge obveznosti, mi pa smo si ogledali vrtec, nato pa se z vrstniki družili na njihovem igrišču, se sladkali s pečenim kostanjem in dobrotami, ki so nam jih pripravili.

Čas je hitro minil in morali smo se posloviti. Kapelski otroci pa so obljubili, da nam bodo ob prvi priložnosti obisk vrnili.

Marjana Krajnc

