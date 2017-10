Teden kulturne dediščine na OŠ Žužemberk

19.10.2017 | 10:45

Učenci pod vodstvom dr. Domna Jakliča opazujejo sladkovodne nevretenčarje. (Foto: David Longar)

Ribič Rafko in tekmovalna oprema. (Foto: David Longar)

Žužemberk - Od 25. do 29. septembra je na OŠ Žužemberk za učence razredne in predmetne stopnje potekal Teden evropske kulturne dediščine. Letošnja tema je bila reka Krka in živali v njej.

Na nižji stopnji so učenci teden začeli z obiskom ribiške družine Novo mesto. Spoznali so vrste rib, različne vrste ribarjenja ter ribiško družino Novo mesto. Pri likovni umetnosti je sledilo poustvarjanje na temo rib, pri urah slovenščine pa so brali pravljico o Povodnem možu.

Na višji stopnji smo teden začeli s predavanjem naravovarstvenika Andreja Hudoklina, ki nam je predstavil ekosistem reke Krke. Pri urah biologije in geografije smo izdelovali plakate ter spoznavali rečni ekosistem, pri urah likovne in glasbene umetnosti pa ustvarjali in peli na temo reke Krke. Učenci 6. razreda so napisali pravljice o živalih v reki Krki, te pa smo učenci 9. b razreda prevedli v angleščino. V petek je sledila delavnica z Ribiškim društvom Novo mesto, kjer smo spoznali muharjenje, beličarjenje, sladkovodne nevretenčarje, tekmovalno ribarjenje in mnogo drugih stvari o ribah.

Naravovarstveniku in vsem sodelujočim članom ribiške družine se zahvaljujemo za poučna predavanja. Teden je bil zelo zanimiv in poučen, saj smo spoznali veliko novega o reki Krki.

Špela Longar in Petra Mrvar, 9. B, OŠ Žužemberk