DMP-jevci poskrbeli za pravi mali spektakel na ulicah

19.10.2017 | 14:30

Foto: Ema Koncilija

Novo mesto - Društvo mrtvih pesnikov so v zadnjih mesecih zelo dejavni. Po avgustovskem snemanju nove plošče in septembrski koncertni turneji so pred nekaj dnevi uspešno zaključili snemanje videospota za novi singel Tinta in pero (Hip hop), ki ga bodo javnosti predstavili novembra.

V domačem Novem mestu so pripravili mali spektakel na ulicah in popestrili nedeljski utrip mesta s snemanjem novega spota. Alan, Tomaž, Marko, Peter in Boštjan so se tokrat prelevili v indie folk ulične glasbenike in k sodelovanju pritegnili oboževalce, ki so nastopili v njihovem videospotu kot igralci oz. statisti. DMP so objavili poziv na FB-ju in povabili sledilce skupine, ki so se na snemanje pripeljali iz vseh koncev Slovenije.

Kot so sporočili, bomo v novem videospotu lahko videli tudi svetovne prvakinje, hiphoperke Plesnega studia Novo mesto, ki so za spot pripravile posebno koreografijo, ter umetnika Andreja Blažona, ki je v živo slikal med snemanjem spota. Andrej se je že nekajkrat izkazal kot igralec v spotih skupine (Ti in jaz, Ti si vse), oblikoval nekaj albumov Društva mrtvih pesnikov ter ustvaril likovni videospot za enega zadnjih singlov, Pleši z mano.

V spotu se pojavita tudi najstniška otroka pevca Alana Viteziča, Tia in Jon ter hčerka klaviaturista, Julija. DMP imajo otrok že za nogometno moštvo, kar nekaj pa jih je zaplavalo v glasbene oz. umetniške vode. Tia je sodelovala kot spremljevalna vokalistka pri njihovem zadnjem singlu Čip.

Kot pravijo člani skupine, je pred njimi pestro leto, saj dokončujejo novi album, ki bo izšel predvidoma spomladi 2018. Na njem bo 10 povsem novih skladb ter trije že izdani singli Pleši z mano, Na polju zlomljenih besed in Čip.

S. G.

