Odlična lega, a za razvoj gospodarstva manjka še marsikaj

19.10.2017 | 13:10

Črnomelj - V Beli krajini so prepričani, da gre v zvezi s tretjo razvojno osjo tokrat zares, saj, kot je na včerajšnjem Belokranjskem forumu dejal metliški župan Darko Zevnik, še nikoli niso imeli tako trdnih zavez kot sedaj, ko je podpisan protokol.

V sklopu dogodka so predstavili tudi tri podjetniške zgodbe mladih Belokranjcev. Sebastjan Štarkel, lastnik podjetja Starkmat iz Črnomlja, je predstavil stolček za aktivno sedenje otrok (Mushy), napovedal pa tudi tovrstni stol za odrasle. Denis Plut iz Rožnega Dola, nosilec dopolnilne dejavnosti na ekološki turistični kmetiji in ribogojnici Mlinar, je govoril o njihovih dejavnostih na kmetiji, ki nista zgolj ribogojstvo in turizem, ampak tudi govedoreja in storitve s kmetijsko mehanizacijo. Maja Imširović iz pivovarne in vinske kleti Vizir ter Mojca Kokalj Imširović iz podjetja Mithraeum pa sta predstavili povezavo med proizvodnjo opreme za pivovarne in izkušnjami v pivovarni.

O priložnostih in izzivih v belokranjskem gospodarstvu so govorili Matej Akrapovič, finančni direktor v podjetju Akrapovič, direktor Kmetijske zadruge Metlika Jože Cajnar in direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš. Med drugim je bilo slišati, da ima Bela krajina odlično lego, saj so le 100 kilometrov od nje oddaljena tri letališča, pristanišče in dvoje glavnih mest. Žal pa je železniška proga zastarela, za razvoj gospodarstva pa bi nujno potrebovali tudi tretjo razvojno os, primerno električno napetost in optiko.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

