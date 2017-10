Učenke OŠ Sevnica ekipne državne prvakinje v atletiki

19.10.2017 | 11:40

Velenje - V četrtek, 12. oktobra, so se učenke OŠ Sava Kladnika Sevnica v Velenju udeležile finala ekipnega prvenstva Slovenije v atletiki, kamor se uvrsti dvanajst najboljših ekip s področnih tekmovanj. Ekipo so sestavljale Lidija Zalokar, Teja Kranjc, Ela Senica, Eva Hribar, Kristina Guček, Nika Zupančič, Jasmina Jazbec, Sara Rantah, Lea Haler, Nina Lisec, Nika Dobovšek, Naja Zupančič, Nika Krajnc in Uma Šunta.

Naša ekipa se je že tretje leto na zapored na tekmovanje uvrstila z najboljšim rezultatom, zato smo upravičeno upali na uspešen dan. Dekleta so pričakovanja upravičila in še izboljšala rezultat s področnega prvenstva ter si prislužila naslov ekipnih državnih prvakinj v atletiki.

Devetošolka Nika Dobovšek je osvojila tudi pokal za najboljši rezultat med vsemi dekleti na tekmovanju.

Dekleta so z izjemnim rezultatom znova dokazala, da pregovor: »V slogi je moč!« zanje še kako drži. Ob zmagi jim iskreno čestitamo in jim želimo še veliko športnih uspehov.

OŠ Sava Kladnika Sevnica