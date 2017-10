HALO, tukaj bralec Dolenjca!

19.10.2017 | 13:45

Prejšnji teden nas je prva poklicala naša redna četrtkova sogovornica Vika Lozar iz Črnomlja. »Danes sem brala Dolenjski list, in sicer članek o protestni vožnji zaradi počasnega reševanja romske problematike v Novem mestu. Samo vaš časopis si upa o tej problematiki napisati tako, kot v resnici je, brez olepševanja. Romi so resnično velik problem. Država jim da vse, oni pa ne dajo nič od sebe – ne hodijo v šolo, otroci imajo otroke … Družba bi morala iti do njih, ne pa da jih le zalaga z denarjem,« meni Lozarjeva, ki opaža, da so mnogi Romi postali zelo nesramni do civilov. »Morali bi bolj množično podpreti prizadevanja civilne iniciative za reševanje romske problematike, da se bo kaj spremenilo,« je sklenila.

Bralec iz Kostanjevice je poklical, ker ga zanima, kako to, da občina dopušča, da sredi turističnega mesta stoji napol podrta hiša, ki je zagorela v požaru pred letom in pol.

Direktorica občinske uprave Judita Lajkovič odgovarja: »Tudi občina je nezadovoljna z obstoječim stanjem, kontaktirala je lastnika, vendar glede na trenutno stanje zakonodaje nima pristojnosti ukrepanja na privatnem zemljišču.«

Poklicala nas je tudi razočarana Šentrupertčanka. »Sploh ne vem, kje je naš župan, njegove prisotnosti ni čutiti med ljudmi,« je bila kritična in v nadaljevanju komentirala, da se njihova občina v primerjavi s sosednjimi počasneje razvija, imajo sicer kozolce, a to za kakovostno življenje občanov ni dovolj. »O mnogih projektih v občini se je govorilo samo pred volitvami, potem pa je vse potihnilo.« Na koncu je omenila, da so imeli pred kratkim blagoslov obnovljene cerkve na pokopališču, ki jo je blagoslovil škof, a z občine tam ni bilo nikogar.

Župan Rupert Gole je poslal naslednje pojasnilo: "Obiskujem mnoge dogodke, verjetno pa se na vseh ne srečamo, saj so različne narave. Na čisto vseh pa zagotovo ne morem biti zaradi različnih drugih obveznosti. Zelo sem vesel, da je kapela na pokopališču prenovljena, in sem hvaležen tudi lokalnemu donatorju za to plemenito dejanje, saj gre za pomembno dediščino. Na sam blagoslov pa nisem prišel, ker nisem bil povabljen in sem ocenil, da v izogib morebitnim 'nerodnostim' v samem protokolu slovesnosti ne prisostvujem. V takšnih primerih smatram, da je moja prisotnost povezana z mojo funkcijo župana in je prav, da je jasno, kje je moje mesto in vloga v samem protokolu oziroma programu slovesnosti. Menim, da bi to tako razumeli tudi prisotni in bi pričakovali, da tudi v imenu občine kaj spregovorim, če sem že prisoten."

Novinarji Dolenjskega lista si želimo še več sodelovanja z bralci. Če vas kaj žuli, če bi radi kaj spremenili, morda koga pohvalili, ali pa le opozorili na zanimiv dogodek iz domačih krajev - pokličite nas! Vaše klice pričakujemo vsak četrtek med 20. in 21. uro na tel.št. 07/39-30-500. Lahko nam tudi pišete na uredništvo@dol-list.si ali izpolnite obrazec na naši spletni strani. Vaša mnenja z odgovori pristojnih bomo objavili v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Na nas se je obrnil Boris iz okolice Trebnjega. »Opazil sem, da Livar trenutno išče kar precej novih sodelavcev, tako v Ivančni Gorici kot v Črnomlju. Zanima me, ali se to podjetje, ki je bilo pred nekaj leti v velikih težavah, namerava širiti in ali so to zaposlitve za določen ali nedoločen čas.

Odgovor na naše povpraševanje je poslala vodja pravnih in korporativnih zadev v Livarju Darinka Porenta: »Zaradi preseganja načrtovane rasti prodaje in posledično načrtovanega obsega proizvodnje ter istočasno povečanja kakovostnih zahtev kupcev je ena ključnih aktivnosti našega delovanja v letošnjem letu usmerjena v zagotavljanje ustrezne ravni števila in usposobljenosti zaposlenih. Status zaposlitve je odvisen od konkretnih potreb delovnega oz. poslovnega procesa.«

V naš spletni nabiralnik pogosto prispe kakšno vprašanje, pobuda, komentar članka ali pa pohvala. Vaših predlogov in odzivov smo v vsakem primeru veseli, saj bomo le z dialogom lahko ustvarjali še boljši časopis. V minulih dneh nas je razveselilo naslednje sporočilo, ki ga je poslal Martin Dušič: »V imenu Pleteršnikovega društva, vseh referentov in organizatorjev simpozija Slovenska jezikovna politika se vam najlepše zahvaljujem za članek o vsebini simpozija na vaši kulturni strani. To je lep dokaz, da jezikovni krajini, ki jo pokriva vaš časopis, ni vseeno, kako se godi našemu maternemu jeziku. Žal kakemu brezplačniku to ni pomembno.«

Objavljeno v tiskani izdaji Dolenjskega lista, št. 40, z dne, 5. oktober 2017.

Janja Ambrožič