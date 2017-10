Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo v svet podjetništva

19.10.2017 | 12:05

Ekipa, ki je osvojila prvo mesto.

Novo mesto - Na Ekonomski šoli Novo mesto je dva minula petka in dve soboti vrvelo od idej in ustvarjalnosti mladih podjetnikov. Izjemne, nenavadne in uresničljive poslovne ideje mladih so navdušile mentorje, na zaključni prireditvi pa tudi starše in komisijo.

V okviru projekta Mladim se dogaja, z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki ga vodi Javna agencija Spirit, so se dijaki Ekonomske šole Novo mesto in Šolskega centra Novo mesto ter učenci OŠ Dolenjske Toplice, Drska in Šentjernej dva vikenda spopadali s podjetniškimi izzivi. Reševali so problem turistične ponudbe v občini Šentjernej.

Ustvarjalno in inovativno so se ukvarjali s prireditvijo Jernejevo, Kobilarno Hosta, Kulturnim centrom Primoža Trubarja, Kartuzijo Pleterje, Gorjanci, zidaniškim turizmom, čebelarstvom, vinskimi kletmi in kolesarskimi potmi. Iz svojih idej so oblikovali poslovne modele in jih v triminutnem pitchu predstavili komisiji. Slišali smo številne nove, zanimive in inovativne ideje.

Komisijo, v kateri so bili Aleksandra Pavlič, Maja Prezelj in Jaka Črtalič, je imela težko delo, saj je med odličnimi idejami morala izbrati samo tri najboljše. Prvo mesto je osvojila ekipa, v kateri sta bila dijaka Ekonomske šole Novo mesto, Ema Fink in Jernej Ravbar, ter šentjernejski osnovnošolec Aleksej Mencin, s predstavitvijo muzeja na prostem v Pleterjih, ki bi vključeval tudi escape room. Drugo mesto je zasedla ideja o kolesarskih poteh v Šentjerneju, tretje mesto pa ideja o ponudbi miru in tišine v neposredni bližini Kartuzije Pleterje.

Vsi udeleženci so se izkazali, vsi so zmagovalci tudi zato, ker so žrtvovali svoj prosti čas in si dali priložnost pridobiti znanje s področja podjetništva. Podrli so vse stereotipe o nemotiviranih mladih. Mladi delajo, če dobijo priložnost in izzive, če se jih posluša in sliši.

Vsem dijakom in učencem podjetniškega izziva čestitamo za številne zanimive in inovativne ideje.

Podjetniški krožek Ekonomske šole Novo mesto