Na tlako dali tudi zdravnika in tiskarja

19.10.2017 | 16:50

Z leve: Peter Žuraj, Pavel Perc in Dušan Senica (Foto: M. L.9

Žuraj ima na Oder mladih Sevnica bogate spomine, delček teh je na sedmi Grajski tlaki zapisala Nada Černič Cvetanovski, sicer članica Tria SPN. (Foto: M. L.)

Med tlako. (Foto: M. L.)

Sevnica - Grajske tlake v Sevnici še niso ukinili in vse kaže, da je tudi ne bodo. Gre za vrsto vsebinsko najrazličnejših pogovorov s tem skupnim naslovom, ki jih organizira sevniški Trio SPN v kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu.

Na nedavnem, že sedmem pogovoru, ki ga je vodil sevniški novinar Pavel Perc, so govorili o ljubiteljskem gledališču in pri tem posebej izpostavili Oder mladih Sevnica, eno najuspešnejših amaterskih gledaliških skupin v Posavju in širše. Gosta večera sta bila sevniški družinski zdravnik Dušan Senica in Peter Žuraj, sevniški grafik in tiskar. Oba sta z Odrom mladih odigrala številne vloge, Žuraj je tudi režiral.

Ali se Sevnici lahko ponovijo zlati časi ljubiteljskega gledališkega odra? Bi osebno namenili proste sobotne večera vajam za gledališko predstavo? Če o tem nista razmišljali, vas bo k temu mogoče spodbudil zapis v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

