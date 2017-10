Šola v naravi v CŠOD Murska Sobota

19.10.2017 | 13:40

Krmelj - V ponedeljek, 4. septembra, smo se učenci petega in šestega razreda OŠ Krmelj z učiteljicama Renato in Bredo odpravili v šolo v naravi. Zbrali smo se pred staro šolo, naložili prtljago na avtobus, se poslovili od staršev in se odpravili na pot. Odpeljali smo se proti domu CŠOD Murska Sobota.

Ko smo prispeli, smo najprej odložili prtljago v sobe, jo razpakirali in pripravili postelje za spanje. Nato smo odšli v jedilnico, kjer so nam razložili, kakšna so pravila v domu. Po kosilu smo se odpravili na bazen v Terme 3000. Že prvi dan smo se vozili po toboganih in plavali. Z nami je bila poleg naših učiteljic še učiteljica Karla, ki nas je učila plavanja. Zvečer pa smo spoznali še učiteljico Ireno. Vsak večer nas je presenetila z nalogami. Prvi dan smo imeli z njo igre na prostem, drugi večer ustvarjalne igre, nato peko langoša, četrti dan pa smo imeli žur ̵ Pokaži, kaj znaš.

Na bazenu smo se učili pravilnih tehnik plavanja. Takšni so bili vsi dopoldnevi. Popoldnevi so prav tako minili zelo hitro. Vsak dan smo počeli kaj drugega. V ponedeljek smo šli v muzej v Murski Soboti in obiskali gozd, kjer smo raziskovali in se samostojno orientirali. V torek smo šli v doživljajski park Vulkanija. Tam je bilo zelo lepo. Všeč nam je bilo, ko smo se peljali z Olijevim vlakom in gledali s 4D očali, s katerimi so se nam stvari čisto približale. V sredo smo šli na grad Grad, ki je največji grad v Sloveniji. Predzadnji dan smo obiskali romsko vas Pušča, nad katero smo bili vsi navdušeni. Zadnji dan smo na bazenu opravili testiranje za delfine. Eni smo prejeli bronaste, drugi srebrne, Nik pa je dobil celo zlatega delfina.

Preživeli smo prijeten teden. Verjamem, da smo se vsi domov vrnili z novimi izkušnjami in lepimi spomini.

Kristina Jereb, 5. razred

