Srečanje dijakov in učiteljev s srednjih vzgojiteljskih šol v Sloveniji

19.10.2017 | 14:00

Novo mesto - Na Šolskem centru Novo mesto, Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, je danes, 19. oktobra, potekalo tradicionalno srečanje dijakov in učiteljev vseh slovenskih srednjih vzgojiteljskih šol, imenovano Vzgojiteljada v Rudolfovem 2017. Na letošnji prireditvi, ki omogoča izmenjavo znanj in izkušenj ter spoznavanje lokalnega okolja, je bila glavna tema coprnice. To temo pa so obarvali z zgodovinskim motivom iz leta 1365,v katerem je ključno vlogo za nastanek Novega mesta odigral Rudolf IV. Habsburški.

Dijaki in dijakinje so tako v delavnicah izdelovali čarovniške kostume, coprniškim izrekom v slovenskem in angleškem jeziku poiskali namene in učinke, v kotlu pripravljali različne zvarke in izrezovali coprniške buče, v glasbenem laboratoriju ustvarjali temne coprniške zvoke ter z orientacijskim pohodom lovili coprnice po Novem mestu. Prav tako so se preizkusili v izdelavi kratke dokumentarno-zabavne animacije o Rudolfu IV. Habsburškem, ves čas pa so tudi spremljali in fotografirali delo po delavnicah ter natisnili glasilo o Vzgojiteljadi v Rudilfovem.

Druženje so sklenili z zaključno pedstavo, v kateri so sodelovali tudi gostujoči dijaki.

Suzana Kumelj Bračič

