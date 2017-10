Več nesreč zaradi alkoholizanih voznikov; zaskrbljujoča statistika

Včeraj nekaj pred 10. uro se je zgodila prometna nesreča na Šentjernejski cesti. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 26-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Novega mesta proti Ratežu. Ko je pravilno prehitevala voznika delovnega stroja, je ta zapeljal na drug vozni pas in z nakladalno žlico trčil v v njen avto. Povzročitelj nesreče je odpeljal s kraja in udeleženki ni nudil osebnih podatkov. 69-letnika so policisti izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligrama alkohola. Zoper kršitelja bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

O prometni nesreči z udeležbo motorista v Radni vasi so bili policisti PU Novo mesto obveščeni nekaj po 17. uri. Ugotovili so, da je 59-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti in naloženega tovora, ki je zmanjševal stabilnost motorja, izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Huje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico. V litru izdihanega zraka je imel 0,73 miligrama alkohola.

Okoli 14.30 je občan policiste obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v okolici Dolenjskih Toplic z vozilom vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. 54-letnika so policisti izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,93 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

O nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila na avtocesti v smeri proti Novemu mestu so bili novomeški policisti obveščeni okoli 15.30. Voznik osebnega avtomobila naj bi vijugal po vozišču in s tem ogrožal druge voznike. 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine so policisti izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 1.5 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in ga danes privedli v takojšen postopek na sodišče.

V nesreči poškodovan voznik mopeda

V Grobljah pri Prekopi je dopoldne voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilnega prehitevanja trčila v voznika mopeda, ki je vozil pred njo in je v času prehitevanja že zavijal levo. Lažje poškodovanega 64-letnega mopedista so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zoper 39-letno povzročiteljico nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Zaskrbljujoča statistika

Minuli konec tedna so policisti na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine med kontrolo prometa ustavili 18 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Sedem voznikov je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligramov alkohola. Kršiteljem so policisti začasno odvzeli vozniška dovoljenja in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so jim izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Lani in letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v 24 prometnih nesrečah s smrtnim izidom umrlo 24 ljudi. Pod vplivom alkohola je bila več kot tretjina in sicer kar devet voznikov, ki so povzročili smrtne prometne nesreče. Letos so ukrepali zoper 1398 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola in zoper 100 voznikov, ki so vozili pod vplivom prepovedanih drog. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli 278 vozil.

