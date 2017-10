Energetika Šentrupert se postavlja na noge

19.10.2017 | 20:00

Po poletnem premoru so znova za občinsko mizo sedli šentrupertski občinski svetniki

Župan Rupert Gole

Direktor javnega podjetja Energetika Šentrupert Marko Kos

Šentrupert - Po poletnem premoru so znova za občinsko mizo sedli tudi šentrupertski svetniki, ki so se včeraj med drugim seznanili s poročilom javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki ima po težavah v preteklem obdobju od maja letos novega direktorja.

Javno podjetje Energetika Šentrupert je bilo ustanovljeno junija 2012. Po menjavi direktorja konec lanskega leta so poslovanje družbe začeli premikati k normalnemu in stabilnemu stanju. »Konec avgusta ima podjetje 69.000 evrov čistega dobička, kar pomeni, da se bo ob predvidenih prihodkih do koncu leta ta številka približala 90.000 evrov,« je dejal Ervin Pfeifer, predsednik nadzornega sveta. Poleg njega sta o poslovanju družbe svetnikom poročala še članica nadzornega sveta Suzana Leben in direktor Marko Kos. Po njegovih besedah poslovanje družbe temelji na štirih stebrih, in sicer na proizvodnji toplotne energije, proizvodnja električne energije, čiščenje odpadnih vod in vzdrževanje javnih cest, ki pa od marca ni več v njihovi pristojnosti. Koncesija je bila namreč predana drugemu podjetju. »Energetika Šentrupert od prvega maja izvaja program poplačilo vseh zapadlih obveznosti upnikom po planu, ki je bil predan bankam oz. načrtu, ki je bil predhodno narejen. V drugi polovici leta 2018 bo ta plan uspešno izpolnjen. Če trenutno pogledam, plačujemo vse zapadle in sprotne obveznosti,« je dejal Kos.

Vizija podjetja je postati ključni energetski člen v regiji oziroma v Mirnski dolini. Naslednje leto načrtujejo 14 odstotno rast in ob koncu 100.000 evrov čistega dobička. Župan Rupert Gole je ob tem poudaril, da je današnje stanje podjetja slika, ki so si jo zamislili pred ustanovitvijo podjetja.

Svetniki so se seznanili tudi z izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta, ki je bilo pričakovano nižje od realizacije v drugi polovici. Od načrtovanih dobrih 4,07 milijona evrov prihodkov so jih udejanili dobrih 972 tisoč (23,9 %), od načrtovanih 4,03 milijona evrov odhodkov pa nekaj več kot 907 tisoč evrov (22,5 %). Ker je večina investicij v teku oziroma se bodo začele v kratkem, bo realizacija ob koncu leta ustrezno višja.

Seznanili so se še s kar nekaj dokumenti identifikacije investicijskih projektov (DIIP), od katerih so za občane najbolj pomembni DIIP-i za urejanje cestne infrastrukture v vaseh Srasle, Kostanjevica in Rovnice. Vse investicije na cestnem področju bodo sofinancirane iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin.

Občinski svet pa včeraj ni odločal o predlogih za elektorja ali kandidat za volitve v Državni svet, kajti komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ni prejela nobenega predloga.

Besedilo in fotografije: R. N.

